影／百機師見證「罷工最後一哩路」！會員鼓掌淚謝工會幹部：給更好未來

▲華航罷工結束，有機師工會會員當場感動到哭了出來。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

歷經七天，華航機師罷工終於在14日晚間22點15分劃下句點，上百機師聚集在交通部外面，一同見證「罷工最後一哩路」，當機師工會理事長李信燕及理事陳蓓蓓走出交通部大樓，現場響起熱烈掌聲，甚至有會員相擁而泣，謝謝幹部給他們更好的未來。

機師陳偉浩語重心長表示，先前機師工會活動參與人數從沒超過30人，但這次罷工在第一次演練的時候就有700名會員回傳檢定證，更感動的是第二次協商時，看到會議室有超過150名機師聲援，「大家終於肯站出來」，一連七天的罷工成就工運史上新紀錄。

▲機師工會理事長李信燕透露，面對華航這隻「無形的怪獸」，自己也沒有非常有信心。（圖／記者林敬旻攝）

李信燕說，今晚的結果很值得，早上8點在戰情室準備時大家心中都很忐忑，因為面對了一隻「無形的怪獸」，心裡非常不踏實，不知道有多少把握可以贏得戰役，後來勞方律師提到，工會是在做一件非常偉大的事，因為從來沒有勞資協商是用這樣Live情況播出，這次罷工是受到全台灣矚目的一件事，聽到這番話才給她很大的信心，並感謝每個參與的會員。

▲機師工會理事陳蓓蓓提醒機師們勿忘本質。（圖／記者林敬旻攝）

陳蓓蓓則說，雖然打贏了這場戰役，但一定不能忘記機師本質，在爭取權力同時，專業不可以被輕視，這樣才不會被人質疑，要機師們繼續努力和團結。

▲罷工宣告結束後，交通部外面機師工會會員響起如雷掌聲。（圖／記者林敬旻攝）

機師工會提醒，這場罷工沒有真正贏家，要記得大家都是一家人，面對沒參與罷工的同仁也無須攻擊，並要提醒自己時時刻刻精進專業。最後，破百名機師一同喊著「機師工會飛安、機師工會健康、機師工會尊重」，為期七天的罷工正式劃下句點。

▲勞資雙方在罷工持續七天、歷經四次協商，終於取得共識。（圖／記者林敬旻攝）

華航機師罷工持續七天後，歷經四次協商，14日晚間勞資雙方終在晚上8點30左右宣布取得共識，工會要求的五項訴求得到了結果，分別是疲勞航班改善、副機師升訓及外國籍機師進用訴求、禁止秋後算帳部分、研議管理制度及飛安獎金。