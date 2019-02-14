影／工會宣布22:25終止罷工！「取回檢定證」時間曝　500機師準備上工

記者曹悅華／台北報導

華航機師罷工來到第七天，歷經四次協商，今（14）晚勞資雙方終在晚上8點30左右宣布取得共識，工會要求的五項訴求得到了結果，預計10點簽署團體協約，而據工會會員流出的訊息，自晚間10點25分開始終止罷工行動，15日凌晨即可開始取回檢定證，500機師準備上工。

訊息內容如下：

在交通部與勞動部見證下，工會與華航公司歷經四次協商，達成五項共識，最後由勞資雙方與交通部、勞動部等政府機關代表共同在協議上簽字後，華航分會全體會員自2月14日晚間10點25分起，終止罷工行動！

▲華航機師罷工第四次勞資協商，交通部外超過百名機師聚集談話。（圖／記者林敬旻攝）

完整協議內容將稍後於FACEBOOK工會會員專屬社團與工會生活圈內公告。關於會員檢定證之取回，請於2月15日00：00至24：00，分別至原松山機場P1停車場繳證處與桃園工會辦公室（廣春成大樓，桃園市蘆竹區經國路898號5樓之2）領取，哪裡繳交哪裡領回（高雄繳交者請至桃園領取），24小時工會皆有安排幹部協助發放與領取工作。請前往取證會員領取證件時，將密封袋的號碼&卡片號碼，拍照上傳生活圈。

工會十二萬分感謝全體會員過去七天來的團結與堅持，是參與罷工的每一位會員的共同努力，讓我們成功寫下光榮的歷史！

▲機師工會15日零時起開放取回檢定證。（圖／記者呂佳賢攝）

稍早機師陳偉浩於交通部外頭向機師工會會員喊話，最後階段是兩邊律師再針對五點訴求一條一條簽成有團體協約的形式，一旦資方有違反協定的行為，勞方可以訴諸法律要求資方按合約執行，雙方律師正在「一個字一個字敲」，預計10點雙方會進行團體協約的簽訂。

關於檢定證的發回，陳偉浩提到會在一簽完的瞬間，就宣布正式告一段落，然後發出去給大家，會員可以前往桃園取回，24小時工會都會有排班，在稍作休息後便可跟公司報到，開始排班工作。

▲勞資雙方簽定團體協約。（圖／記者季相儒攝）

華航機師罷工來到第七天，歷經四次協商，今晚勞資雙方終在晚上8點30左右宣布取得共識，工會要求的五項訴求得到了結果，預計10點簽署團體協約。稍早交通部樓下已聚集破百名機師，一同見證這歷史性的一刻，在幹部的帶領下現場連喊三聲「機師工會加油」，說完現場響起如雷掌聲，在得知好消息後有會員興奮地相擁，並大喊「準備上班啦」，已不見先前抗議時的凝重氣氛。