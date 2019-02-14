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華航勞資大搞「密室會談」！媒體直播空等5hrs....說好的公開透明？

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▲▼華航機師罷工,勞資第四次座談會議,閉門協商會談。（圖／記者季相儒攝）

▲雙方人馬長達5小時的閉門會議讓現場媒體感到錯愕，與當初講好的全程開放直播不符。（圖／記者季相儒攝）

生活中心／台北報導

華航機師罷工邁入第七天，期間歷經四次勞資協商，為求資訊公開透明，並讓大眾理解雙方的立場，勞資方及交通部同意自第三次起開放直播，今（14）第四次協商，照往例全程讓媒體直播，殊不知自下午1點開始，大搞「密室會談」，雙方人馬各自在小房間討論，讓現場空等整整5小時，引發議論，不免讓人質疑「說好的公開透明呢」？

▲▼華航機師罷工,勞資第四次座談會議,閉門協商會談,機師工會常務理事陳蓓蓓,機師工會理事長李信燕。（圖／記者季相儒攝）

▲勞方代表自「密室」走出。（圖／記者季相儒攝）

今上午華航勞資雙方在交通部、勞動部和桃園市政府代表見證下，展開第四度勞資協商，至中午12點終於敲定第二項訴求，有關國籍副機師升訓訴求終於達成共識，同意於二年內研議規劃只進用外國籍副駕駛，不直接以正機師身分進用外國籍機師。

不過好景不常，下午1點開始討論工會第三項訴求「禁止對工會及會員秋後算帳」，要求公司及代表行使管理權限之人，不得以違反民國107年勞資雙方所簽訂之任何協議為由，亦不得以此次罷工資方所受的損害為由，對工會或會員請求損害賠償或提出任何訴訟行為。若公司及代表行使管理權限之人違反者，公司應就每次之違反，對工會支付相當於其請求金額之懲罰性違約金。

▲▼華航勞資協商第4場，勞資雙方代表就定位，正前方為交通部及勞動部代表。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今是第四度華航勞資協商，目前僅在疲勞航班及機師工作權上有所共識。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，華航回應，基於公司治理，公司要放棄任何相關權益都必須經過董事會同意，因此針對工會訴求，不能、也沒辦法接受。若工會主張是合法罷工，本來依法就不能請求賠償，那工會成員本來就不用擔心。但由於雙方毫無共識，約下午1點20分左右，王國材再度宣布會議暫停20分鐘，請雙方各自討論並提對案，期間兩方人馬及政府代表偶爾到各自房間，就訴求做討論。

直到下午4點40分左右，雙方經過3個多小時的各自閉門會議，再度回歸協商會場，不過皆沒有對外發表談話，約8分鐘左右，雙方又再度離開現場回小房間討論，直到快6點，交通部政次王國材出面指出，目前勞資協商雙方現在就第三（禁秋後算帳）、四（撤換破壞勞資協商關係的高層）、五（比照長榮比照第13個月全薪及禁搭便車條款）項訴求一起談，預估到晚間7點會有結論，希望大家再等等，等於說讓媒體現場空等了5小時才有進展，沒和在媒體和直播的攝影做協商，詳細會談情形目前也無法得知。

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關鍵字：華航罷工,華航,密室會談,華航機師,機師罷工,機師工作權,機師工會,勞資協商

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