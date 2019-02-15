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機師罷工落幕　林佳龍凌晨發文「鄭重提醒」華航一件事

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▲▼華航機師罷工,勞資第四次座談會議後記者會,簽署協議後罷工正式結束,交通部長林佳龍發送情人節玫瑰花,機師工會理事長李信燕,機師工會常務理事陳蓓蓓。（圖／記者季相儒攝）

▲交通部長林佳龍昨晚發送情人節玫瑰花。（圖／記者季相儒攝，下同）

生活中心／台北報導

華航機師罷工7天，終於在14日晚間10時25分正式落幕。交通部長林佳龍15日凌晨2時在臉書發文指出，大家達成了「情人節共識」，特別感謝王國材次長，從8日開始主持共4場、超過30小時的座談會，最感謝的就是蔡英文總統和蘇貞昌院長的信任和充分授權。

林佳龍表示，這次一起上了代價很高的一課，就是勞資一體，善待彼此。雖然長達160小時的罷工行動落幕，他仍不忘提醒華航，對於這段期間所造成的旅客不便，請務必盡全力做好彌補的工作，這也是重新擦亮華航品牌、讓民眾對華航重拾信心的關鍵。

▲▼華航機師罷工,勞資第四次座談會議後記者會,簽署協議後罷工正式結束,交通部部長林佳龍擁抱交通部次長王國材。（圖／記者季相儒攝）

▲林佳龍特別感謝王國材次長，從8日開始主持共4場、超過30小時的座談會。

林佳龍發文如下：

華航機師罷工事件的最後，我們達成了「情人節共識」。感謝大家的努力，讓罷工圓滿落幕。

雖然以勞資各自的立場來說，這個共識可能雙方都不盡然滿意，然而，華航是一家人，相處的過程難免的意見不合和爭執，都不會改變家人的關係；也因此，彼此都需要更多智慧和包容。這個情人節共識，代表雙方的誠意和契機，應該好好珍惜。

我要特別感謝王國材次長，從2月8日開始罷工到今天已經7天，主持了4場、總共超過30個小時的座談會。今天也感謝行政院陳其邁副院長、勞動部的許銘春（阿春）部長、跟交通部密切合作的桃園市鄭文燦市長、還有機師工會和華航的代表一起向大眾說明。

此外，也是最要感謝的是蔡英文總統和蘇貞昌院長，因為您們的信任和充分授權，作後盾，佳龍才能成功協調這麼多的政府機關和單位，大家分工合作，做好這次危機應變！

除了在協商現場的夥伴和府院的長官，我也要感謝在外守候的機師，以及堅守工作崗位的工作人員；更要感激媒體朋友的關注、受影響旅客的體諒。各位的參與及努力，不僅見證了、更促成了這次華航的團圓。

這次，我們一起上了一課，代價很高，未來請務必牢記：勞資一體，善待彼此。我也要鄭重提醒華航，對於這段期間所造成的旅客不便，請務必盡全力做好彌補的工作，這也是重新擦亮華航品牌、讓民眾對華航重拾信心的關鍵。

雖然我在前天凌晨許的願望，晚了一天才實現，但2月14日也是很特別的日子，是個適合開花結果的日子。

華航加油！謝謝大家！情人節快樂！

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