影／華航「機師工作權」終達4共識　2年內研議不直接進用外籍正機師

記者曹悅華／台北報導

歷經七天罷工，影響近3萬名旅客，今（14）在勞資第四度協商中，有關國籍副機師升訓訴求終於達成4點共識，華航同意於二年內研議規劃只進用外國籍副駕駛，不直接以正機師身分進用外國籍機師。

有關副駕駛升訓及外籍機師進用協商內容如下：

▲華航機師罷工來到第七天，有關國籍副機師升訓訴求終於達成4點共識。（圖／記者林敬旻攝）

1.公司於二年內研議規劃只進用外國籍副駕駛，不直接以正機師身分進用外國籍機師。若無特殊情形，不再增加外國籍正機師之聘用。

▲華航同意二年內研議規劃只進用外國籍副駕駛。（圖／記者屠惠剛攝）

2.公司若有缺額將依照人力會議結論辦理，並以公平、公正、公開之方式處理。若本國籍機師之條件與外國籍機師相同，則以本國籍機師優先聘用，惟外國籍機師居住於臺灣地區者（相關解釋依入出國及移民法辦理）不適用之。

3.每年底預作次年度人力規劃，於每年三月、九月升訓會議前公布各機隊缺額，並供飛行員得自行至辦公室查閱個人成績，重申相關加分比重公司均已公開於內部網站。

4.升訓評比分數相同者，以本國籍機師優先，每次升訓員額本國籍不得低於外國籍，惟外國籍機師居住於臺灣地區者（相關解釋依入出國及移民法辦理）不適用之。

▲今上午舉行華航勞資第四度協商。（圖／記者屠惠剛攝）

華航勞資雙方經過昨（13）凌晨1時展開近11小時馬拉松式的紅眼協商，僅第一項「疲勞航班」獲得共識，工會同意飛時8小時以上3人派遣、12小時以上4人派遣，華航則同意5條過勞航線的派遣改善，而今天上午的第4次協商，副駕駛升訓及外籍機師進用也已取得共識。

目前本次機師罷工尚待討論的3項訴求包含：禁止對工會會員秋後算帳、撤換破壞勞資關係的不稱職主管、保障13月全薪並納入團體協約，只限工會會員享有。