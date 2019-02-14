當3年華航空姐就變機師！陳蓓蓓爭權益遭諷　曝出發點：因為我幸運

▲面對外界質疑，機師工會理事陳蓓蓓說自己要爭取的是公眾的利益而不是私人。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

陳蓓蓓被譽為機師界首場「溫柔革命」女戰神，飛行資歷完整，是機師工會的常務理事，不過隨著自身經歷一一被挖出，就有人質疑她擔任過3年空服員就變身機師，升遷移路順遂，憑甚麼要求外籍副機師禁升訓，對此她回應，自己真的很幸運，但這樣的狀況並不適用於每個人，透露自己出發點是希望爭取公眾利益而不是私人利益。

▲陳蓓蓓被譽為機師界首場「溫柔革命」女戰神。（圖／記者林敬旻攝）

面對外界質疑自己在華航當了三年空姐，居然就可以當上機師，升遷一路順暢為何要要求改善人員升遷培訓的制度，對此陳蓓蓓說，自己真的很幸運，跟著公司制度走的情況下沒有碰到不順遂跟意外，但她想追求的是讓升遷更加制度化，是一個理想、一個理念，希望能改善整體的環境，不是以個人為出發點，強調「是為了公眾利益而不是個人」。

在這次機師罷工中，民眾對陳蓓蓓清晰的邏輯與沉穩的口條印象深刻。據了解，她是華航資深員工，擔任過3年空服員，2003年考上機師就接下重責大任，執行兩岸第一次春節包機任務，這次罷工行動出戰也讓她被譽為勞權女戰神。

▲稍早勞資雙方達成副駕駛升訓及外籍機師進用協商共識。（圖／記者屠惠剛攝）

稍早，華航勞資雙方已達成共識，有關副駕駛升訓及外籍機師進用協商內容如下：

1.公司於二年內研議規劃只進用外國籍副駕駛，不直接以正機師身分進用外國籍機師。若無特殊情形，不再增加外國籍正機師之聘用。

2.公司若有缺額將依照人力會議結論辦理，並以公平、公正、公開之方式處理。若本國籍機師之條件與外國籍機師相同，則以本國籍機師優先聘用，惟外國籍機師居住於臺灣地區者（相關解釋依入出國及移民法辦理）不適用之。

3.每年底預作次年度人力規劃，於每年三月、九月升訓會議前公布各機隊缺額，並供飛行員得自行至辦公室查閱個人成績，重申相關加分比重公司均已公開於內部網站。

4.升訓評比分數相同者，以本國籍機師優先，每次升訓員額本國籍不得低於外國籍，惟外國籍機師居住於臺灣地區者（相關解釋依入出國及移民法辦理）不適用之。