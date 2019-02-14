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當3年華航空姐就變機師！陳蓓蓓爭權益遭諷　曝出發點：因為我幸運

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▲▼華航機師罷工，勞資第三次座談會議，工會常務理事陳蓓蓓。（圖／記者林敬旻攝）

▲面對外界質疑，機師工會理事陳蓓蓓說自己要爭取的是公眾的利益而不是私人。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

陳蓓蓓被譽為機師界首場「溫柔革命」女戰神，飛行資歷完整，是機師工會的常務理事，不過隨著自身經歷一一被挖出，就有人質疑她擔任過3年空服員就變身機師，升遷移路順遂，憑甚麼要求外籍副機師禁升訓，對此她回應，自己真的很幸運，但這樣的狀況並不適用於每個人，透露自己出發點是希望爭取公眾利益而不是私人利益。

▲▼機師工會理事長李信燕帶領罷工華航機師於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳蓓蓓被譽為機師界首場「溫柔革命」女戰神。（圖／記者林敬旻攝）

面對外界質疑自己在華航當了三年空姐，居然就可以當上機師，升遷一路順暢為何要要求改善人員升遷培訓的制度，對此陳蓓蓓說，自己真的很幸運，跟著公司制度走的情況下沒有碰到不順遂跟意外，但她想追求的是讓升遷更加制度化，是一個理想、一個理念，希望能改善整體的環境，不是以個人為出發點，強調「是為了公眾利益而不是個人」。

在這次機師罷工中，民眾對陳蓓蓓清晰的邏輯與沉穩的口條印象深刻。據了解，她是華航資深員工，擔任過3年空服員，2003年考上機師就接下重責大任，執行兩岸第一次春節包機任務，這次罷工行動出戰也讓她被譽為勞權女戰神。

▲▼華航勞資協商第4場，勞資雙方代表就定位，正前方為交通部及勞動部代表。（圖／記者屠惠剛攝）

▲稍早勞資雙方達成副駕駛升訓及外籍機師進用協商共識。（圖／記者屠惠剛攝）

稍早，華航勞資雙方已達成共識，有關副駕駛升訓及外籍機師進用協商內容如下：

1.公司於二年內研議規劃只進用外國籍副駕駛，不直接以正機師身分進用外國籍機師。若無特殊情形，不再增加外國籍正機師之聘用。

2.公司若有缺額將依照人力會議結論辦理，並以公平、公正、公開之方式處理。若本國籍機師之條件與外國籍機師相同，則以本國籍機師優先聘用，惟外國籍機師居住於臺灣地區者（相關解釋依入出國及移民法辦理）不適用之。

3.每年底預作次年度人力規劃，於每年三月、九月升訓會議前公布各機隊缺額，並供飛行員得自行至辦公室查閱個人成績，重申相關加分比重公司均已公開於內部網站。

4.升訓評比分數相同者，以本國籍機師優先，每次升訓員額本國籍不得低於外國籍，惟外國籍機師居住於臺灣地區者（相關解釋依入出國及移民法辦理）不適用之。

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