出遊爆胎孤立無援！多良警挽袖換備胎　她紅眼眶道謝説再見

▲員警提供汽車保修場聯絡電話，請至汽車保修場再做詳細檢查。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

來自台南的黃小姐日前偕全家人一同出遊，行經台九線418.5公里處時，因閃避不及而壓上道路落石，致輪胎鋼圈凹陷車輛無法行駛，只好撥打110向警方求助，經多良派出所員警抵達現場協助更換備胎後，黃女一家人才能繼續未完成的旅程，順利返家。

台東縣多良派出所副所長洪昌耀、警員温弘彬等2人日前接獲通報，多良橋上有民眾車輛爆胎，警方抵達現場後，發現有一輛車子停在橋上南下車道，車上的一家人全站在橋邊孤立無援。

▲台東多良派出所員警挽起制服衣袖，貼心的幫黃女換上備胎。

黃小姐見到員警到場後表示，全家當天從花蓮出發，一路玩到台東準備要返回台南家中。不料自小客車行駛至台九線418.5公里處時，因來不及閃避道路上的落石，致輪胎爆胎。黃女一家人車輛停在多良橋上，前不著村後不著店，在孤立無援下只好撥打110向警方求助。

▲員警更熱心的教導更換車輛備胎的要領。

副所長洪昌耀了解狀況後，索性挽起制服衣袖，貼心的幫黃女車輛換上備胎，並且熱心的教導更換車輛備胎的要領。

員警擔心備胎不夠穩定，還另外提供大武地區汽車保修場聯絡電話，請黃小姐至汽車保修場再做詳細檢查。黃女一家人對員警熱心為民服務，頻頻向員警道謝，並紅著眼眶說：「有您們真好，不然在這荒郊野外，我真不知道該怎麼辦」。