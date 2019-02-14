醉殺獨子女兒代父跪求原諒　男大生父哭崩：殺人魔王才該來跪

地方中心／台中報導

大里2日發生陳姓酒駕累犯撞死2騎士悲劇，其中21歲彭姓男騎士父親接獲惡耗不禁崩潰痛罵「社會敗類」。14日彭姓男大生於台中殯儀館舉辦告別式，陳嫌女兒到場替父下跪求原諒，彭父悲痛表示「你沒有錯！那個殺人魔王才應該來下跪！」更數度要陳女起身。

▲陳嫌女兒到場代父下跪。（圖／記者陳玉攝）

告別式現場氣氛哀戚，彭生的班導師也特地到場頒發畢業證書給彭父。班導師表示，事發當時適逢寒假期間，接獲通知後也相當錯愕與不捨，今天特地來頒發畢業證書向彭生致意，也代表學校立場呼籲政府能嚴加懲處酒駕罪犯。

▲彭生大學同窗到場致意。（圖／記者陳玉攝）

彭生大學同窗也都到場致意，可見他平時的好人緣，彭父忍著悲傷向同學表示，非常感謝兒子有這些好朋友的幫忙，也希望同學們未來能夠平安，別再有意外發生，讓父母傷心。另外，現場也有議員到場，彭父也再次央求議員，希望能夠確實讓酒駕朝故意殺人罪修法，有效遏止酒駕害命。

▲彭父強忍悲痛雙手合十送兒子最後一程。（圖／記者陳玉攝）

彭生靈堂上也播放了家庭紀念影片，讓在場許多人看得更是忍不住情緒落淚。影片中放著平時與家人的合影以及跟同窗好友出遊的照片，搭配著父母親悲痛寫下的文字「看著看著才華洋溢的你，終有一天能揚眉吐氣、一展長才」、「你那俊俏的臉龐，滿懷古氣的身影，永遠永遠深深烙印在我們心中...」、「希望你無病無痛，跟著菩薩去修行。」

▲彭生靈堂播放紀念影片。（圖／記者陳玉翻攝）

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