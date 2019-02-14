獨子慘死酒駕輪下！母告別式哭癱痛喊：還我寶貝兒子...死都不會原諒他

記者陳玉／台中報導

大里2日發生陳姓酒駕累犯3度酒後開車，逆向衝撞2騎士造成死亡悲劇。其中，彭姓男大生14日於台中殯儀館舉辦告別式，班導師特到場頒發畢業證書給彭父，彭生大學同窗等好友都到場致意；陳嫌女兒更替父親到場下跪求彭父原諒，彭父痛心要陳女起身，並說「錯的不是妳！」。

▲遭酒駕撞死的彭姓大學生14日舉辦告別式，陳嫌女兒（紅圈處）向家屬下跪道歉。（圖／記者陳玉攝，下同）

一旁彭母見狀也不禁情緒崩潰，悲痛數度大喊「還我寶貝兒子來！我死都不會原諒他（陳嫌）！」，彭母也一度癱軟，需要他人從旁攙扶，在旁眾人也頻頻拭淚，場面沈痛。彭父邊流淚邊對媒體說，「他（陳嫌）女兒沒有錯，那個殺人魔王、肇事兇手應該要到我兒子面前下跪！」雙手合十送寶貝兒子最後一程。

彭生靈堂上播放懷念影片，有彭生全家出遊、同窗及好友出遊等合影，搭配文字寫下：「全家人的心肝寶貝，一點一滴看著你長大，看著看著才華洋溢的你，期望終有一天能揚眉吐氣、一展長才，沒想到卻發生憾事，希望你無病無痛，跟著菩薩去修行。」

告別式現場氣氛哀戚，彭生的班導師也特地到場頒發畢業證書給彭父。班導師表示，事發當時適逢寒假期間，接獲通知後也相當錯愕與不捨，今天特地來頒發畢業證書向彭生致意，也代表學校立場呼籲政府能嚴加懲處酒駕罪犯。

另外，彭生大學同窗也都到場致意，可見他平時的好人緣，彭父忍著悲傷向同學表示，非常感謝兒子有這些好朋友的幫忙，也希望同學們未來能夠平安，別再有意外發生，讓父母傷心。

▲遭酒駕撞死的彭姓大學生14日舉辦告別式。

21歲的彭姓男大生相貌斯文帥氣，是家中獨子，目前就讀科大建築系二年級，平時也會到補習班打工，教學生室內設計繪圖，是個懂事、乖巧又孝順的好孩子。彭爸爸忍不住悲嘆，兒子1日晚間回到家中，父子倆還一起出席公司尾牙，席畢後兒子因為還有餐敘因此先行騎車離開，2人才剛分離幾個鐘頭而已，就接到愛子慘死的噩耗，要他情何以堪，「他才剛成年，人生正要開始，卻一下就被撞沒了！」

而肇事的陳男酒駕前科累累，早在107年3月時就因酒駕被吊銷駕照，但陳男仍是不怕，同年11月又再度無照酒駕上路，撞車後又被警方逮捕，依法入獄服刑3個月，豈料有了前面2次慘痛的教訓，還是難以教化，依舊我行我素，1日晚間駕車到南投訪友，席間黃湯下肚，經短暫休息、吞服安眠藥後又再開車上路，結果在國光路逆向連撞8輛汽機車，牽連無辜的彭男、鄭女慘死。

據目擊民眾指出，發生車禍的當下，有人上前打開車門將肇事的陳男拉下，結果駕駛座中還掉出一瓶600毫升的高粱酒瓶，且陳男意識恍惚，發現自己撞死2人後還不以為意，囂張直呼「人撞死就撞死了，看要怎麼處理趕快處理，我要回家睡覺！」令現場眾人相當傻眼。

▲親朋好友都來送男大生最後一程。

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