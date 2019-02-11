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春節期間「4.15億人次」出遊　陸文旅部：旅遊收入2.3兆元

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▲北京故宮,過年,人潮。（圖／翻攝自新華社微博）

▲北京故宮春節期間人潮爆滿。（圖／翻攝自新華社微博，下同）

大陸中心／綜合報導

農曆春節假期結束，大陸旅遊研究院（文化和旅遊部數據中心）綜合測算，2019年春節假期期間，全中國大陸旅遊接待總人數4.15億人次，同比增長7.6%；此外，旅遊收入共計5139億元人民幣 （約新台幣2.3兆元，下同），同比增長8.2%。

▲北京故宮,過年,人潮。（圖／翻攝自新華社微博）

綜合陸媒報導，旅游過年已成新民俗，家庭遊、敬老遊、親子遊、文化休閒遊成為節日期間主流的旅遊休閒方式。經大陸旅遊研究院調查，春節期間參觀博物館、美術館、圖書館和科技館、歷史文化街區的遊客比例分別達40.5%、44.2%、40.6%和18.4%，觀看各類文化演出的遊客達到34.8%。

大陸旅遊研究院（文化和旅遊部數據中心）綜合測算，2019年春節假期全中國國大陸旅遊接待總人數4.15億人次，同比增長7.6%；此外，旅遊收入共計5139億元，同比增長8.2%。

▲北京故宮,過年,人潮。（圖／翻攝自新華社微博）

文旅部表示，三四線城市、各地鄉鎮春節文化生活豐富，今年春節，基層和鄉村的春節休閒方式已不再只有K歌、打牌、搓麻「老三樣」，民俗活動、文化展覽等極大豐富了人民的節日生活。此外，各地文化和旅遊部門提前部署應急值守和安全檢查工作，加強對重點部位的安全監管，多部門聯動，文化綜合執法效果明顯，市場秩序良好。

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關鍵字：春節,出遊,大陸文旅部,文化旅遊部,旅遊收入,旅遊人次

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