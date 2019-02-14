黑幫看上傳播妹利益　強索經紀公司潑餿水、砸店樣樣來

記者邱中岳／台北報導

北市警方日前接獲線報，1名男子平時在新竹地區橫行，認為傳播妹經紀利益龐大，於是前往經紀公司強索保護費，對方不從就潑餿水、砸店洩憤，警方共逮7嫌到案，訊後依照《組織犯罪條例》、恐嚇取財等罪嫌送辦。

警方調查，72歲的賴姓男子，平時在新竹地區以三環幫大哥自居，但竟成立「竹東企業」作掩護從事不法活動，近年看上新竹「傳播妹」生意利益豐厚，於是開始針對八大經紀公司強索保護費。

▲竹東企業看上傳播妹、夾娃娃機店利益，竟糾眾索討保護費，並潑餿水砸店洩憤。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，若有經紀公司不從，男子便要旗下小弟前往砸店，甚至還潑餿水恐嚇，除了八大行業之外，甚至連檳榔攤、夾娃娃機店也都不放過，更恐嚇夾娃娃機店長，「你不付錢就等著被潑餿水」。

對方原本不願支付保護費，賴男竟直接找小弟提著餿水到夾娃娃機店「攻擊」，造成夾娃娃機店經營不下去，氣得報警處理，警方也與調查局配合，13日兵分多路帶回7名嫌犯，並從住處搜出鋁棒、鐵棍等犯案工具。

▲▼警方從嫌犯住處搜出鋁棒、鐵棍等犯罪工具，訊後依法將7嫌送辦。（圖／記者邱中岳攝）

警方強調，以具體作為展現警方打擊暴力犯罪之決心與強度，讓黑道幫派不能從事任何擾亂秩序行為。並籲請受幫派危害、脅迫之民眾能勇於出面舉發，不姑息、不隱忍，使不法幫派分子接受法律嚴正的制裁。

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