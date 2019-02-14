神鬼交鋒！到府看診險釀人命　一查「自學無牌大密醫」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市有一名五十多歲的男子請醫師到家裡看診，這名醫師幫忙注射血清、肝精等藥物之後發生高燒不退，家屬覺得不對趕緊送急診，這才發現男子發生敗血症，還好被救了回來。男子家屬向衛生局來投訴後，一查才發現這名醫師竟然是無牌密醫。

▲許姓密醫偽造醫師證書，取信病患 。（圖／記者吳奕靖攝）

這名無牌密醫姓許，今年54歲，衛生局跟高雄地檢署合作請高雄市刑大協助偵辦，刑大前往這名許姓密醫的家中搜索，查獲大量藥品以及注射針頭，還有偽造的醫師證書，許姓密醫還自己私刻印章，對外謊稱是在大醫院的服務醫師，就有不少人相信，請他到府看診，每次費用一千元。

▲許姓密醫偽造醫師證書，取信病患 。（圖／記者吳奕靖攝）

警方發現許姓密醫家中的藥品大多是屬於抗生素，詢問他是否有相關醫療背景，許姓密醫的回答讓員警相當傻眼，他只有專科畢業，不曾有醫藥相關背景，向警方表示自己都是「自學」醫藥知識，這樣的回答讓員警大罵「你也太草率人命了吧」，初步掌握已經有5名被害人因為他而差點延誤病情。

這名許姓密醫對於自己的犯行坦承，被依照偽造特種文書、詐欺取財以及違反醫師法28條，未取得合法醫師資格而執行醫療業務等罪嫌來移送法辦。

▲許姓密醫家中有大量的抗生素注射藥物 。（圖／記者吳奕靖攝）