醉大媽亂入原民舞團！戲謔咆哮「跳啊、快點」　網怒炸：文化當猴戲

地方中心／基隆報導

基隆市原住民會館13日晚間舉辦相關活動，沒想到就在進行原住民舞蹈團表演時，突然一名穿著黑短裙的婦人衝上台「亂入」，甚至還大叫「快跳啊」，整個脫序行為讓其他人傻眼。影片被上傳至網路後，許多網友紛紛撻伐「根本不尊重原住民文化」。

▲醉大媽亂入原住民舞群。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



▲戲謔口氣「我亂跳啊」。



「基隆市原住民族青年文教社服發展協會」莊姓理事長把影片貼出，並氣憤寫道，「我們每天用心學習及不斷排練

就是希望能帶給大家精彩的演出，希望能讓更多的人認識我們的文化，你們預約來看表演我們非常非常的歡迎，但真心希望麻煩請記得帶著您的修養出門，不要對我們咆哮，更不要踐踏我們的文化，您賠不起。」

從影片中可以看見，穿著短裙、長馬靴的女子突然衝進舞蹈團的隊伍裡嚷嚷「跳啊、快點」、「我亂跳啊」等戲謔的話語，雖一開始有人上前制止，但仍無法將她勸下來；眾人傻眼的看著她與舞群手舞足蹈，脫序失控的畫面。

▲眾人看大媽在台上脫序行為超傻眼。



對此議員陳明建表示，女子是遊客，應是先前在餐廳用餐喝醉酒，結果下樓觀看表演期間就出現失控行為。他強力譴責，該行為實在不尊重原住民文化，表演的最後通常都會安排互動時間，請大家不要貿然上台影響表演者；歡迎各位遊客到此一遊，但該有的尊重請給予，同時也希望女子能道歉。

許多網友看完影片後紛紛留言「怎麼這麼沒水準啦，真想罵三字經太扯了吧」、「我們舞者很開心也很歡迎每個單位預約來看我們表演。我們秉持著專業舞者的態度來表演！但我們的文化是祖先一代傳給一代留傳下來的，當下真的非常不能接受自己的文化被糟蹋！也非常不能接受我們努力傳承文化的使命被當成一個猴戲」。

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