春節愛犬愛貓出遊乘車享平安　寵物險教你設防護網

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▲▼ 市面上五大寵物險種。（圖／錠嵂保經提供）

▲ 市面上五類寵物險種。（圖／錠嵂保經提供）

記者李蕙璇／台北報導

看準毛爸媽對毛小孩如家人般的愛護，多家產險公司提供寵物險保單，有的則是主打搭乘汽車意外事故的基本保障，讓車主可以在購買汽車第三人責任保險時，還可以附加車內寵物意外保險。

目前富邦產險、明台產險、泰安產險與新安東京產險等共4家產險公司，推出寵物險保單。其中，新安東京海上產險主打車主在買汽車第三人責任險中可「附加車內寵物意外保險」。

新安東京海上產險發言人、副總經理呂文泉表示，農委會2017年統計全國家犬貓數量，台灣寵物犬貓已超過 250萬隻。隨著寵物數量攀升及帶著毛小孩開車出遊機率高，有車主考慮到其行車間的風險。而在台灣平均每9.4人就養有1隻犬貓，並常帶著牠們旅行趴趴走。

▼寵物看病貴，寵物險理賠率也跟著大幅提高。（圖／路透社）▲▼寵物看病貴，寵物險理賠率也跟著大幅提高。（圖／路透社）

車主可以在投保汽車第三人責任保險，再附加投保「車內寵物意外保險」，凡是車主或乘客所飼養或管領的犬貓，須為已植入寵物晶片者，都為其承保範圍內的對象。當車主駕駛汽車發生交通意外事故，導致車內這些愛犬、愛貓受傷或死亡，無自負額，即有保險理賠上限10萬元的保障，一年保費142元。

明台產險第三代寵物の好險保單上市以來，飼主為狗狗投保率為80％、貓咪20％，其中被保險的狗狗種類約20種，以柴犬居冠，貓種類8種，又以米克斯最多，寵物平均年齡4歲。

▼寵物險案例說明。（圖／記者李蕙璇繪製）▲▼寵物險案例說明。（圖／記者李蕙璇繪製）

明台產險總經理陳嘉文表示，舉凡貓咪狗狗的小感冒、住院、手術開刀等，不管是發生意外或是生病，都涵蓋在新版的寵物醫療險保單內，並簡化投保文件，只要在「晶片、血統證明、體簡報告、施打疫苗」四項文件擇一提供即可。投保年齡部分，犬隻狗狗8週至9歲皆可，續保到11歲。貓咪為8週到11歲，續保到13歲，一年保費約2,600元。

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