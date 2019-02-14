比櫻花還美！　彰化市「粉紅棉花糖」全開超搶眼

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▲▲彰化南郭國小後門紅花風鈴木盛開了。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化南郭國小後門紅花風鈴木盛開了。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

位在彰化市南郭國小後門人行道上的紅花風鈴木今年春天又盛開了，滿樹粉紅如同綻放出許多粉粉棉花糖般，吸引許多路過的行人及師生的注視，就如同給學生一個神奇的開學禮物，讓大家直呼真的「太漂亮了，簡直比櫻花還美」，這幾日成了大家賞花朝聖景點，紛紛駐足拍照。

▲▲彰化南郭國小後門紅花風鈴木盛開了。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這棵紅花風鈴木往年都在春節前怒放，去年開得不盡理想，今年可能因為彰化氣候溫和，在春節前夕都已經含苞待放，「今年應該會開得很漂亮」許多彰化市民都在期待，沒想到就在春節連假進入倒數，突然全部爆開，讓等候許久的民眾，心花朵朵開，高興極了。

▲彰化南郭國小後門紅花風鈴木盛開了。（圖／記者唐詠絮翻攝）

紅花風鈴木又稱洋紅風鈴木，樹身單薄，是來自南美樹種，花開滿樹，粉紅花開美得讓人驚艷，南郭國小周邊也有不少，但唯獨位在南校街的這棵紅花風鈴木，開得特別漂亮，此棵是前校長顏士程任內種植，對於留給師生及附近民眾如此美好的建樹，一直令他十分引以為傲，也希望能讓南郭國小如同樹木般長大，學子都能精進，校運昌隆。

▲彰化南郭國小後門紅花風鈴木盛開了。（圖／記者唐詠絮翻攝）

臉書《花壇人俱樂部》的版主陳元銘，將這棵美樹po上網，還期許「如果我們花壇的2個新公園，全部種上這種樹」，吸引許多網友討論，「不好顧」、「之前文德村的前村長在姑娘溪旁的空地種了一排，只剩兩棵活的！」，但也有網友持正向意見說，可以促進地方觀光，是一項非常好的建議。

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關鍵字：南郭國小,棉花糖,紅花風鈴木,花壇人俱樂部

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