情人節放閃！他PO「十指緊交扣」牽手照　曬恩愛真相曝光…萬人笑噴：幫QQ

▲原PO貼出放閃照，真相卻超心酸。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

結束9天春節連假後，情人節於今天（14日）登場，許多人紛紛在網路上怒喊「什麼情人節？今天是初十！」一名男網友13日上午就大方放閃，貼出和另一半牽手的照片，十指緊緊交扣的樣子好不幸福。但看到亮點後，其他人紛紛笑噴「也太閃，笑到閃到腰的閃」、「鏡子已經出賣你了」、「心酸的浪漫」。

「情人節前夕先放閃了各位！」一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，畫面中有一雙緊握著的手，只見一方穿著白色長袖上衣，另一人則似乎穿著短袖；兩人扣著彼此的手、不留一點縫隙，感覺是一對幸福的小情侶，而且正處在熱戀期。

但再仔細看看後方，就發現這張照片的真相，只見後方有一面鏡子，裡面根本沒有什麼情侶，就只有一個男子身體向前彎著腰，把自己的兩隻手握在一起；他還細心地把一邊袖子往上拉，製造有兩個人的假象。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲好幸福的情……欸？鏡子裡那是什麼？（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，其他人紛紛笑噴，「突然覺得有點悲傷」、「靜靜的看著你裝B」、「何苦呢」、「我知道你在練習鞠躬」、「鏡子很誠實」、「鏡子裡有股濃濃的哀愁」、「左手握右手，長長又久久」、「好閃哦，我是說腰」、「我知道，我都知道，沒關係」、「牽好牽滿，他會愛你一輩子」、「辛苦你這次了！來我這有幾包比較好的狗糧，自己拿」、「這肯定不會分手」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！