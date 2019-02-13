影／斜背包包照超「胸」！金髮妹吸網瘋狂卡位　一看竟是愛露南半球的她

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近日一位金髮正妹在臉書社團「廢版南韓公社」貼出一組出遊照，只見她斜背著桃紅色包包，穿著白色薄紗上衣，露出白皙美肩，傲人雙峰更是若隱若現。超級好身材吸引網友爭先留言卡位，才發文40分鐘就突破近200則留言。

▲ 女網友發出遊照，傲人身材吸引網友瘋狂留言 。（圖／翻攝自廢版南韓公社）

這位金髮正妹用雲朵貼圖遮住臉部，只露出一雙電力十足的大眼睛，不過再往下一看，因為她身穿薄紗上衣又側背著小包包，豐滿的上圍根本藏不住。雖然她發文詢問到，「有廢友也是愛斜背包包的嗎？」但底下網友似乎根本沒有人回答她的問題，也沒在注意她背的包包，而是全都把目光放在她火辣的身材上。

網友們紛紛留言「完蛋我要戀愛了」、「身材超級讚」、「這車頭燈好漂亮」、「這個太辣了吧」、「根本沒辦法注意到包包」、「很吸睛耶！這回頭率一定破百」

▲有網友發現，這名女網友其實是爆乳偽娘網紅「小Bee」，又名「大奶酥」。（圖／翻攝自Chun Ang Chen臉書）

「等等，這不是大奶酥嗎」、「是男生吧！我沒辦法。」、「大酥很厲害耶！化妝又進化了嗎？」眼尖的網友發現，這名金髮巨乳正妹，其實就是知名網紅「小Bee」，又自稱「大奶酥」。他是一名愛穿女裝的中年大叔，時常以清涼女裝外出，大方秀出F奶及一雙大長腿，不管到哪裡都總會吸引許多民眾向前合照。

身高184公分的「小Bee」從小就喜歡穿著女裝，一度畏懼外界眼光不敢出門，只敢在家裡偷偷穿。到了2013年，他決定「解放」自己，挑戰穿著性感女裝與義乳走上街頭，勇敢做自己的態度吸引大批粉絲追蹤，更有許多人大讚，「有這樣勇氣的人非常美。」

▼ 「小Bee」大膽的風格及好身材經常吸引不少民眾上前合照。（圖／原po授權引用、翻攝自Chun Ang Chen臉書）