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生肖屬虎超邊緣！高雄妹婚禮參加一半「被拖進小巷」：喪事也要躲　網秒懂

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▲新人喜迎婚禮，卻在宴客的時候出現遺照。（圖／達志／示意圖）

▲新娘從新娘房走出來到會場期間，屬虎都要迴避。示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

「我只不過是想參加婚禮而已啊！」高雄一名生肖屬虎的女網友超悲憤，自出生開始就常聽到長輩囑咐「虎會咬人」，導致有一堆禁忌，像是婚喪喜慶能不出現就別來，根本邊緣人；她終於有次能參加朋友婚禮，不過新娘從新人房出來後，她直接被長輩拉走塞到巷子裡迴避觀看，讓她超崩潰。

該名女網友在「爆怨公社」PO文說，屬虎有好多禁忌，像是不能進新娘房、不能當伴娘，連參加親戚的喜酒，全程都要各種閃躲，反正所有婚紗喜慶都要避開，「感覺就像生肖邊緣人！」

▲▼結婚,婚禮。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲小到花童，大到伴郎，她都不能當，除非新人也是生肖屬虎的。示意圖，與本文無關。（圖／取自LibreStock）

她從小到大各種被禁止，想好好參加個婚禮都不行；她無奈表示，有次能參加朋友婚禮，但新娘要從新人房走出來時，她立刻被旁人忙亂地塞進跟她一樣寬的小巷子，要閃避不能直視，「直到新娘走進會場，我都不能看，都不能不能開心參與朋友的婚禮，每次都得躲......，要是擔任伴娘的話，除非新人也是屬虎才行。」

屬虎的禁忌悲苦到超有共鳴，立刻引來2千多名網友留言說，「小時候被說不能當小花童，長大被說不能進新娘房」、「屬虎+1，婚禮看到虎跟看到鬼一樣」、「我屬虎，小時候闖入過我叔嬸結婚當天的新娘房，然後挨罵......」、「X，我也是躲來躲去，都想躲到山上去了～簡直被當煞星」、「還不能摸孕婦的肚子，老虎會咬小孩，嗚嗚嗚，我懂」。

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲屬虎也不能摸孕婦的肚子，說會「咬人」。示意圖，與本文無關。（圖／取自LibreStock）

不過也有網友覺得超棒的，省了一堆麻煩事，「婚喪喜慶都不用去...要包的都省了」、「唯一的優點就是紅色炸彈寄來，我就說『屬虎不方便前往』，省了一包...」、「屬虎的好啊，省了很多交際場」、「省了很多事欸～哈哈我屬虎，我樂在其中」。

不只有生肖屬虎很痛苦，屬龍的也有很多禁忌，「我屬龍，從小就在幫人家滾新床...總是覺得到底...？」、「屬龍也是很多禁忌啊...我在堂哥結婚前一晚及當天被叫去壓床，結婚當天要搶先新娘進房前去床上踩一踩，之後就跟屬虎的拒在門外」、「屬龍才悲哀吧，想當年考試，不管學校還是出社會 都是人數比較多競爭」。

▼屬虎的網友讚爆認同。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼生肖屬虎超邊緣！高雄妹婚禮參加一半「被拖進小巷」：喪事也要躲　網秒懂（圖／翻攝自爆怨公社）

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關鍵字：生肖,屬虎,屬龍,婚禮,禁忌

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