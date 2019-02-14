情人節這樣過！帶愛人來看「包包展」　民眾笑：大省荷包

▲鶯歌陶瓷博物館主打情人節帶愛人來看「包包展」，不僅獨一無二還充滿愛。（圖／鶯歌陶瓷博物館提供，下同）



生活中心／綜合報導

情人節約會除了可以吃大餐、賞美景之外，其實還可以走文青風，來一趟藝術之旅，新北市政府文化局所屬鶯歌陶瓷博物館主打情人節帶愛人來看「包包展」，不僅獨一無二還充滿愛，有民眾笑說「帶女朋友在情人節來看只能合照不能買的鞋子和包包，替自己省荷包，還能增加藝文氣息，一舉兩得」。

「這個鞋子的尺寸好像可以穿！那個皮包的顏色好好看！」令人驚艷不已的擬真技法，殺了許多相機、手機的記憶體，鶯歌陶瓷博物館的「永恆的時尚‧視錯覺—高蓮秀陶藝展」，以永恆時尚為主題，分成復古、經典、時尚系列等22件作品，透過擬真技法創作皮包、鞋子等，用半無光釉色仿造皮革質感，用以表現當代生活時尚，出生在鶯歌的高蓮秀大半輩子都在世界各地工作、旅行與生活，現在回到家鄉做陶。

▲民眾笑說「帶女朋友在情人節來看只能合照不能買的鞋子和包包，替自己省荷包，還能增加藝文氣息，一舉兩得」



本展高蓮秀說：「陶鞋與布鞋的製程相似，只是樣板變成陶板，這讓我想起小時媽媽親手縫製的布鞋，現在用作品來表達對母親的愛。」創作的各種色系及包款則是因為她沒有收藏，所以參考國際雜誌來做，還想著因為真皮包會因時間而消逝，但陶瓷包可以永流傳，甚至未來的人考古挖掘出破片，就能了解這個世代的時尚品味。

陶博館館長吳秀慈表示，高蓮秀的個展開展至今廣獲好評，許多民眾紛紛讚嘆作品實在太像了，還有人說要帶另一半來陶博館看只能合照不能帶回家的「包包展」，不但能增進彼此的藝文氣息，還能省荷包，過一個很有意思的情人節！