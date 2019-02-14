▲ 4萬元手機遺落UBER車上，2警實習生手機定位幫找回。（圖／金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局野柳派出所，今年1月初甫到職的實務訓練生柯昱如及郭俊鴻，雖然目前尚在實務訓練實習階段，但平日都積極向資深學長姐學習，利用手機定位功能及失主提供不完整的車號，不斷查詢所搭之UBER車上，成功幫大陸籍朱姓遊客，找回價值4萬多元的手機，遊客感動地說，「真的很幸運！遇到熱心的台灣警察」。

野柳派出所12日下午5時，接獲大陸籍朱姓遊客報案，表示她新購買價值約4萬元的手機，疑似遺忘在搭來旅遊之UBER車上，但卻記不得車號，也沒有電話號碼，不知該怎麼辦。

朱姓遊客說，她因要來野柳拍照留下美好回憶，所以買了新手機在車上充電，下車時忘了拿。柯昱如及郭俊鴻旋熱心處理，除幫忙聯絡地質公園遊客中心是否有撿到類似手機，同時向該遊客詢問所搭乘UBER的相關來程細節、車號與時間。

但朱姓失主只記得部分車號，柯、郭兩人以手機定位功能，發現失主的手機定位訊號，一直在其他區域四處移動，研判手機應該還遺留在原本搭乘的UBER車上。根據該遊客到達地質公園的時間與可能來程，循線比對符合特徵的車輛與車牌，終於找到符合特徵的車輛。

經聯繫車主，果然在車上找到手機，朱姓遊客感激地說：「真的很幸運，遇到這麼熱心的台灣警察！」野柳派出所所長楊凱文表示，柯昱如及郭俊鴻是今年1月初，剛到職的實務訓練生，要實習6個月，雖然目前尚在實務訓練階段，然平日都積極向資深學長姐學習，新人有此成績實屬難得。