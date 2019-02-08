印尼女欲北上與夫相聚卻遺失手機　善警協助尋回連繫團圓

▲咪娜對台灣警察及時伸出援手，熱心協助找尋手機及公車司機拾機不昧的態度和精神，在在都讓她感受到美麗溫暖的台灣人情味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

來台僅2週的37歲印尼女子，料搭車北上台中見其丈夫，手機卻在搭公車時不慎遺失，市警五分局北門派出所據報積極協尋，循線找到被公車司機拾獲送到總站招領的手機，並以警車載送領回，咪娜對台灣警察及時伸出援手，熱心協助找尋手機及公車司機拾機不昧的態度和精神，令她十分感動。

據了解，2月7日上午8時50分許，37歲的咪娜，神情慌張走進派出所報案，表示自己從台南市西港區搭乘公車來到台南火車站公車北站下車，欲轉搭火車去台中找先生，卻在下公車後發現自己的手機不見了，擔心無法與先生聯絡，趕緊到派出所尋求警方協助。員警經詢問遺失經過，咪娜表示自己剛來到台灣2個禮拜，尚未記住自己手機的號碼，也沒有將雇主的電話號碼抄寫寫下來。

市警五分局北門派出所警員陳柏誌、黃宇玄，以M-police行動載具系統查詢咪娜的居留證號，查知雇主的聯絡電話並與其聯繫，劉姓雇主表示，因為咪娜剛到家裡照顧其母親沒幾天，所以也沒有記下咪娜的手機號碼，但有互相加Line好友，惟係以掃描方式，所以也不知道咪娜的Line帳號，正當不知如何解決時，員警請雇主持續撥打咪娜的Line電話，終於皇天不負苦心人電話接通了。

原來係公車司機到站後檢查車內時，發現該手機後，立即送到興南公車總站交給站務人員，惟因手機設有密碼鎖無法聯絡失主，正好接到手機主人的雇主來電告知情況。因咪娜剛來台灣人生地不熟，加上急於跟先生、雇主報平安，讓她面露不安，貼心的員警立即開車載送咪娜至南區興南公車總站領回手機，熱忱溫馨的服務讓其相當感動。