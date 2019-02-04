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到台中玩手機不見！派出所長「幫付車資取回」　女大生猛鞠躬暖哭

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▲▼女大生手機遺失。（圖／記者陳玉翻攝）

▲女大生不斷低頭致謝。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

地方中心／台中報導

台北一名柯姓女大生上月28日到台中遊玩，不料卻在途中遺失手機，幸好經回撥被新社區學校的老師拾得、送往東勢派出所；但由於柯女身上錢僅能夠搭回台北住處，因此尋求繼中派出所員警幫忙。警方表示，所長林敬國靈機一動請拾得者將手機交由計程車司機，最後還負擔車資，讓女大生非常感動。

警方表示，原本拾得者欲將手機交給鄰近的東勢派出所，但女大生的錢僅供搭回台北住處，若前往恐怕身無分文、無法回台北，因此所長林敬國便請拾得者將手機交於當地計程車司機，並請司機致電本人做確認後直接開往繼中派出所歸還手機。

▲▼女大生手機遺失。（圖／記者陳玉翻攝）

▲遺失的手機在眾人協助下，總算回到女大生手上。

柯女說道，家住台北來台中遊玩，沒想到搭客運到朝馬站下車後就發現手機不見了，因為手機內有許多資料心急如焚，回撥電話時，雖對方會將手機交於東勢派出所，但身上沒有多餘的錢乘車才會向員警求助。

手機之後在計程車司機的護送下，順利到繼中派出所。柯姓女大生拾回手機後非常感激，承諾將會歸還車資給所長，不過對方笑笑表示「既然要過年了，就不用了吧」，展現出愛民精神。

此外，計程車司機也十分熱心，知道這趟車程是為了幫助他人，且為所長自掏腰包，大為感動，將原本車資湊整數只收600，甚至免費載女大生至車站搭車，讓柯女這趟台中一日遊的突發驚魂，畫下完美句點。

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