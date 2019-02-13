手機探照女網友私密處　約會狼不理「不要」判4年10月

▲陳男性侵女網友，還以手機中的手電筒功能，探照女網友陰道。（圖／示意圖／翻攝自視覺中國CFP）

突發中心／台北報導

新北市一陳姓男子帶女網友回工廠宿舍時，趁機下手性侵，4個小時內侵犯2次，還未滿足自己的慾望，用手機的手電筒功能，探照女網友私密處。士林地方法院判決陳男，妨害性自主罪處4年10個月有期徒刑，全案可上訴。

根據判決，陳姓男子任職新北市八里一廢棄物清潔公司，住在工廠宿舍。2018年2月8日，透過交友APP「BeeTalk」認識一女網友，2人相約10日凌晨，到他的宿舍吃消夜聊天。

沒想到陳男見有機可乘，強抱、強吻女網友，從唇部吻到胸部，雙手不斷撫摸，最後強行脫去女網友的衣物，不顧女網友不斷大喊「不要！」性侵得逞。不到4小時，陳男要求女網友「再做一次」就會送她回家，女子不敢反抗，再度遭性侵。而再過程中，陳男還以手機的手電筒功能，說是要尋找，探照女網友的陰道。

法官認為，陳男為逞私慾，侵害被害女子，造成其身心難以磨滅的創傷。雖然陳男坦承犯行，且願意賠償，但雙方和解金額及付款方式等談不攏，被害女子也認為陳男犯後不佳，請求從重量刑。士林地方法院因此依妨害性自主罪嫌，判處陳男4年10個月有期徒刑。

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