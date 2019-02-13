王金平再否認參與「換柱」　3月說明參加黨內總統初選

記者李忠憲／台中報導

前立法院長王金平13日到台中出席台中市總工會新春團拜活動，針對當年換柱風波，他強調自己並「沒有參與換柱（指洪秀柱）」，內部決定後朱立倫才徵詢他意見，這是兩回事，希望大家不要誤解。對於參加黨內總統初選時間，王金平則說，3月就會對外說明。

▲前立法院長王金平出席台中市總工會新春團拜，受到熱烈歡迎。（圖／記者李忠憲攝）

台中市總工會13日上午在東區勞工服務中心舉行新春團拜及摸彩活動，前立法院長王金平上午9點半就抵達現場，10點致詞，約15分鐘後就先離開，北上接受ETtoday直播專訪。而台中市長盧秀燕預計11點到，2人未碰面。

▲王金平表示3月將會對於參選總統對外說明。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中市總工會理事長陳金源（左）致詞時肯定王金平照顧勞工。（圖／記者李忠憲攝）

王金平致詞時表示，台灣現在很亂，需要有人出來帶領大家。他也想遊山玩水退休，但基於對台灣責任感，他會出來參選。針對國家安全、國家和諧及國家經濟為參選主軸。



他話一結束，主持人也帶領大家呼口號「王金平、加油、總統、讚」，現場民眾也爭相與他合照握手，給他加油打氣，場面熱鬧。



王金平接受媒體訪問時表示，對於黨中央遲未決定黨內初選方式，他平常心面對。不管方式為何，他都尊重黨中央。他研判，時間應會照往例，4月或5月開始登記，6月開始初選，現在有意願的人，都已經在為大選做準備。

對於自己何時要宣布參選，他表示，他內心已有一個日期，應該在3月，時機成熟他就會正式宣布。有媒體問到他的健康問題，王金平一語輕鬆回說，「我還到處跑跑跳跳，很健康。」

有媒體問到當年換柱事件，王金平再次強調「我沒有參與換柱」，當初洪秀柱領表後，幾度請他快登記，只要他登記，洪就會自願退出，但他沒有領表。黨中央決定換人時，當然會接觸其他人選，他才被接觸，但他一點參與都沒有，希望大家不要誤解。

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