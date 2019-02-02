「撞死就撞死了！」酒駕累犯醉殺2騎士　下車嗆：快點處理我要睡覺

社會中心／綜合報導

台中陳姓男子已有2次酒駕前科，但仍學不會教訓，2日凌晨再度酒後駕車，行經大里國光路二段處時高速逆向衝撞，導致彭姓男大生、鄭姓女騎士傷重身亡；目擊民眾指出，陳男撞死人後第一時間醉醺醺地下車，駕駛座還掉出一罐高粱酒瓶，陳男不關心傷者狀況，還先彎腰撿酒，隨後見2人倒地已無氣息，囂張直言「撞死就撞死了，看要怎麼處理趕快處理，我要回家睡覺！」

▲陳男酒駕高速逆向撞死2人，現場一片凌亂。（圖／記者陳玉翻攝）

「真的是畜牲、敗類！」死者彭姓男大生的父親聽聞噩耗不敢相信，在警局門口情緒激動怒斥陳男，還仰天痛哭嘶吼，「我就這麼一個兒子、這麼一個寶貝兒子，他才剛成年，人生才剛要開始啊，就這樣被你撞沒了！」

而另一名死者鄭女則是菲律賓籍，來台數年還有位論及婚嫁的男友，2人感情相當好，原本還約好過年期間要一起到南投山區露營，年後還要攜手完成婚禮，步入人生下一段旅程，怎料這樣平凡、幸福的2人夢想，卻也遭陳男一醉撞碎，未婚夫也忍不住痛哭，「我要怎麼跟她的家人交代？」

▲彭父與鄭女未婚夫悲痛萬分，不住在警局痛斥酒駕的陳男。（圖／東森新聞）

警方調查，48歲的陳男在台中開設檳榔攤多年，約10年前罹患口腔癌，每每發作疼痛不已，都需靠酒精、藥物助眠，自107年3月開始，陳男就連續2次酒駕，第一次因拒測遭吊銷駕照，第二次又無照酒駕，遭開罰並判刑3個月，怎料陳男服完刑期後仍不學乖，2日凌晨在與好友豪飲後又醉醺醺地自行開車離去，還在途中撞死2條年輕的生命，酒測值高達0.81。

對於這次酒駕害死無辜2人，陳男心中歉意似乎不深，不但第一時間在現場語出驚人「撞死都撞死了，看要怎麼處理趕快處理，我要回家睡覺！」甚至在警局遭警方移送、面對記者詢問時，還語氣不情願地說了句「對不起啦！」

▲陳男對於自己害死2命似乎相當不以為意，直言「人死都死了，快點處理，我要回家睡覺！」（圖／記者陳玉翻攝）