「選總統」王金平到台中總工會拜碼頭　盧秀燕讚：他很聰明

▲台中市長盧秀燕出席台中市總工會新春團拜，對於王金平來拜碼頭，誇讚他很聰明。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕13日出席台中市總工會新春團拜，對於前立法院長王金平來這「拜碼頭」，她表示，她覺得王院長很聰明，總統大選在即，現在各政黨都還在黨內初選，台中市採取開放態度，但「我們保持中立，保持開放，不會介入」。一旦本黨提名之後，她身為黨員，會配合黨的步驟來輔選。

前立法院長王金平與台中市長盧秀燕，13日上午先後出席台中市總工會新春團拜，2人未碰面。

盧秀燕在媒體問到王金平時表示，台中市總工會力量很大，王院長知道在新春團拜來「拜碼頭」，她覺得王院長很聰明。今年底、明年初就要舉行總統大選，時間非常緊迫，包括本黨的候選人、非本黨的候選人，現在都在起步，都很努力。台中市將採取開放態度，各政黨可能都還在黨內初選，鴨子划水，兄弟登山，各自努力，對於任何一位到台中市來都表示歡迎。

她表示，她是一位資深黨員，初選期間不會介入，因為初選就是要公平辦理，讓每一位候選人都有出線脫穎而出的機會。如果整黨提名後，身為黨員，一定全力輔選。

盧秀燕說，她看到每一位浮上檯面的人都很棒，因為第一個他們本身的政、資歷都很好。國民黨現在的問題是人才濟濟，每一位浮上檯面候選人跟我都有些交情。人才太多，有時候不知如何選擇，會有一點困擾。

她也說，整個情勢看起來，所有台灣民眾對本黨都有期望，尤其大家希望拚經濟，所以對我們期望很高。她昨天特別看一份民調，一般民眾對我們立法委員方面，對國民黨立委的期待跟評價是第一名，我想對我們的總統候選人應該也是如此。

盧秀燕說，期待更大，責任更大，現在浮上檯面的候選人都很優秀、都很適任，所以有時候沒有候選人會煩惱，有時候候選人太多也會煩惱。她也特別強調，這次初選會保持中立，保持開放，但不會介入。一旦本黨提名之後，身為黨員，我們會配合黨的步驟來輔選。

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