獨子被酒駕慣犯撞死…父崩潰「兒子夢想全沒了」　跪求司法嚴懲

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名酒駕慣犯48歲陳姓男子2日凌晨又喝酒上路，結果在行經國光路二段時突然逆向狂飆，高速撞上了3輛機車、5輛汽車，造成彭姓男大生、鄭姓女騎士傷重不治。彭男父親收到噩耗後趕到派出所，情緒崩潰不斷哭喊：「你為什麼要出來害人」、「我兒子剛成年而已，人生才剛開始，就這樣撞沒了。」

根據了解，陳男2日凌晨4點多酒駕行經大里區國光路二段，突然左轉逆向狂飆長達1公里後，先是衝撞21歲彭姓男大生，再撞上25歲鄭姓女騎士，後方一輛計程車也慘遭撞擊，最後撞上了停在路旁的2輛轎車才終於停止，現場車輛的碎片零件散落一地。

▲車禍現場的殘骸碎片散落一地，可見得當時車子的撞擊力道之強。（圖／記者陳玉翻攝）

救護人員抵達後，發現彭男有左腳踝斷肢、全身多處骨折、頭部外傷；鄭女則全身多處骨折，2人分別送往仁愛醫院、中山醫院搶救，但是院方悲痛說，2人送醫前已無生命徵象，經搶救後均宣告不治。肇事陳男酒測值達0.81毫克，當場就被員警帶回警局偵訊，訊後依公共危險罪、過失致人於死罪移送法辦。

彭男父親收到噩耗後趕到派出所，無法接受愛子被酒駕撞死，情緒激動一度衝到陳男面前質問說：「你為什麼這麼狠！我的寶貝兒子，我就一個兒子，你為什麼要出來害人，你喝了酒還要出來開車，一天到晚就酒駕、酒駕……。」、「我就這個寶貝兒子，剛成年而已，人生才剛開始，就被他撞沒了！」

▲死者父親一度衝到陳男面前質問對方說，「你為什麼要出來害人，你喝了酒還要出來開車！」語氣哽咽悲痛不已。（圖／東森新聞）

死者彭男的父親悲慟說：「他從小就喜歡畫圖、繪圖，很有天分，現在好不容易念到了二年級……，他昨天還跟我討論，他要規劃…他兩年後畢業，他的夢想他要去實現。」彭父怒說，陳男已經有多次酒駕紀錄，如果這次沒有被嚴懲，「下次還要撞到誰啊！！」

警方調查，肇事陳男罹患口腔癌，已是三度酒駕，107年3月間就曾因酒駕拒測遭吊銷駕照，同年11月又於台中市南區酒駕，被判刑3個月，如今他不知悔改，酒測值達0.81毫克還開車上路，更奪走兩條寶貴的年輕生命。大票網友看完憤怒又難過，紛紛留言洗版，「請一命賠一命！」、「請法官判死！太扯了」