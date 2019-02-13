闖紅燈害人摔車　肇事男故布疑陣變裝仍躲不過法眼

記者李忠憲／台中報導

呂姓男子騎機車闖紅燈害一對情侶摔車後，竟直接騎走，他疑似故佈疑陣，騎車去買鹹酥雞，回家變裝騎腳踏車出來，警方查看監視器畫面一度斷了線索，但鍥而不捨的員警仍找出蛛絲馬跡找到他。呂男竟先謊稱對方闖紅燈，再辯「即使闖紅燈也沒撞對方」，仍遭依肇事逃逸等罪嫌函辦。

▲男子闖紅燈害人摔車，遭警方函送法辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

第三警分局交通分隊2018年12月底某晚獲報，東區精武、進德路口有機車車禍，立刻趕往現場。

受輕傷的吳姓男子向警方供稱，他當時騎機車載陳姓女友行經該路口時，突然一名男子騎機車闖紅燈，他閃避不及急煞因而摔車，希望警方抓到這名可惡的騎士。

▲▼男子闖紅燈害人摔車卻未停下，直接騎走。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調閱現場監視器，證實吳男所言不假，並發現該名男子事後跑去路旁買鹹酥雞，隨後消失，接著又換上一套服裝後，騎腳踏車到附近彩券行逗留，再去路邊攤取走鹹酥雞。由於腳踏車沒車牌，加上部分監視器畫質不佳，讓線索一度中斷。

所幸警方擴大調監視器，再其中一支畫面發現該名男子蹤影，查訪後確認為56歲呂姓男子，也得知他的住處及連絡電話，立刻聯絡他到案說明。

▲肇事男子騎乘機車。（圖／記者李忠憲翻攝）

呂男才坦認，他知道當時有發生那起車禍，但辯稱是對方闖紅燈，騎太快才肇事，警方出示監視器畫面，他又改口說，就算是他闖紅燈，也沒有撞到對方。

警方表示，呂男闖紅燈害人肇事，卻當做沒事離開現場，已明顯觸法。現場如有疑義，應由警方處置現場，而不是以自己的認知來處理事情。事故發生後當事人沒有自行研判肇事責任的權利，即使無任何肇責也不能不協助救護傷者。

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