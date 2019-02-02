酒駕累犯害孝順大二獨子、準新娘慘死　父親崩潰嘶吼「敗類」

地方中心／台中報導

曾因酒駕遭吊銷駕照的陳姓男子又酒後開車，2日凌晨行經國光路二段時，逆向1公里後連撞5汽車3汽車，造成彭姓男大生、鄭姓女騎士傷重不治，且駕駛座還掉下一瓶高粱酒，酒測值0.81毫克。彭姓男大生的爸爸接到噩耗趕到派出所，哀痛欲絕，痛哭嘶吼「我就這個寶貝兒子，剛成年而已，人生才剛開始，就被他撞沒了！」、「敗類啊真的敗類」。

▲鄭姓女騎士原預計年後結婚。（圖／東森新聞，下同）

21歲彭姓男大生目前就讀建築系二年級，相當孝順又乖巧，在補習班打工，教室內設計繪圖。彭父說，昨天晚上兒子回台中，參加自己公司的聚餐，因兒子今天還要參加餐敘，才跟他分開而已，一下子幾個鐘頭分開，就接到這個噩耗。

▲彭父無法接受愛子遭撞死，情緒激動，令人不捨。

彭父情緒忍不住崩潰，悲痛大罵「酒駕真的是害死人、社會的敗類！」這種不定時炸彈要嚴加懲處，完全無法接受兒子死訊，令人不捨。

而鄭姓女死者的妹妹表示，姊姊昨天比較晚下班，全家過年本來要去露營的。且鄭女其實原本預定年後結婚，未婚夫氣得在派出所追打肇事駕駛。

▲車禍現場，汽機車零件四散，一片混亂。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

警方表示，48歲肇事陳男107年3月就曾因酒駕拒測遭吊銷駕照、同年11月間又於台中市南區因酒駕遭判刑3個月；2日凌晨與友人飲酒後又自行開車，先是逆向1公里後，連續衝撞彭姓男、鄭女2名機車騎士，後又波及1輛計程車、2輛路邊車輛及1機車。

據警調查，陳男撞車後是被前來幫忙民眾拉下車，駕駛座更掉出一瓶600ml的高粱酒瓶；陳男家屬向警稱，陳男因口腔癌治療疼痛所苦，才會喝酒解緩疼痛，家屬已相勸多次都沒用，對於2騎士家屬也相當抱歉。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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