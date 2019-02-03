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醉到狂撞8車奪2命！還吞安眠藥　酒駕吊照累犯「殺獨子、準新娘」：我沒印象啦

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記者莊智勝／綜合報導

台中市大里國光路段2日凌晨近4時發生嚴重死亡車禍，48歲的陳姓男子酒後駕車逆向衝撞，奪走2條年輕生命，事後打開車門被拉下車時駕駛座還掉出高粱酒瓶；醉醺醺的陳男見2名遭撞騎士已無氣息，還囂張直言「死就死了，快點處理，我要回家睡覺」，一度還試圖發動車輛。誇張的是，警方到場後要求酒測，陳男還因太醉無法吹氣，直到抽血換算後才發現其酒測值高達0.81；且陳男不只飲酒，行車前還服用安眠藥，網友也痛斥「在這樣的狀態下開車根本就是蓄意殺人！」

▲▼台中大里酒駕陳嫌。（圖／東森新聞）

▲陳男被移送時面對記者詢問，不情願地簡短回了句「對不起啦」。（圖／東森新聞）

「我的寶貝兒子！我只有一個兒子，你為什麼要出來害人啊！」21歲的彭姓男大生在這場酒駕車禍中不幸殞命，彭父接獲噩耗後又是悲痛、又是激動，在警局門口見到陳嫌走出，情緒潰堤忍不住上前斥罵，「我昨天還跟我兒子在一起，今天就沒了……！我要回去看我的寶貝兒子，他冰冷冷地躺在那裡啊！」回到車禍現場招魂，彭父的情緒仍然難以平復，紅著眼眶燒金紙呼喚兒子回家，還嘶吼痛斥陳男「那個人真的是畜牲啊！畜牲！」

21歲的彭姓男大生相貌斯文帥氣，是家中獨子，目前就讀科大建築系二年級，平時也會到補習班打工，教學生室內設計繪圖，是個懂事、乖巧又孝順的好孩子；彭爸爸不住悲嘆，兒子1日晚間回到家中，父子倆還一起出席公司尾牙，席畢後兒子因為還有餐敘，因此先行騎車離開，2人才剛分離幾個鐘頭而已，就接到愛子慘死的噩耗，要他做父親的情何以堪，「他才剛成年，人生正要開始，卻一下就被撞沒了！」

▲▼台中大里酒駕奪2命。（圖／東森新聞）

▲▼癌男睡不著喝酒開車，撞死獨子大二生、準新娘。（圖／東森新聞）

▲彭姓男大生無辜慘死，父親不住痛斥陳男「畜牲、社會敗類！」（圖／東森新聞）

同樣情緒悲憤的還有另名死者鄭姓女騎士的未婚夫，他難過地表示，妻子是菲律賓籍，到台中租屋工作，2人交往許久已經論及婚嫁，預定將於年後完婚，豈料2日凌晨未婚妻因工作較晚下班，回家途中竟遭酒駕的陳男猛力撞殺，令他難以接受，還一度在警局追打陳男，「現在我要怎麼跟她的家裡交代？要過年了你知道嗎！」

▲▼台中大里酒駕奪2命。（圖／東森新聞）

▲預計年後就要結婚的鄭女，當天因較晚下班遇上死劫。（圖／東森新聞）

警方調查，陳男酒駕前科累累，早在107年3月時就因酒駕被吊銷駕照，但陳男仍是不怕，同年11月又再度無照酒駕上路，撞車後又被警方逮捕，依法入獄服刑3個月，豈料有了前面2次慘痛的教訓，陳男還是難以教化，依舊我行我素，1日晚間駕車到南投訪友，席間黃湯下肚，經短暫休息、吞服安眠藥後又再開車上路，結果在國光路逆向連撞8輛汽機車，還牽連無辜的彭男、鄭女慘死。

據目擊民眾指出，發生車禍的當下，有人上前打開車門將肇事的陳男拉下，結果駕駛座中還掉出一瓶600毫升的高粱酒瓶，且陳男意識飄忽，發現自己撞死2人後還不以為意，囂張直呼「人撞死就撞死了，看要怎麼處理趕快處理，我要回家睡覺！」令現場眾人相當傻眼。

▲▼台中大里酒駕奪2命，駕駛座掉出高粱酒瓶。（圖／東森新聞）

▲肇事的陳男被民眾拉下車時，駕駛座竟還掉出一罐高粱酒瓶。（圖／東森新聞）

警方指出，事後到場依法對陳男進行酒測，但他因喝得太醉，口中含著吹氣管卻再也沒力呼氣，試了幾次後仍無法順利酒測，最後只好將他送到醫院抽血，經換算後酒測值高達0.81，幾乎就是完全爛醉狀態；陳男也供稱，由於自己喝酒又服安眠藥，一路撐著開回台中，對於為何會在光路逆向疾駛1公里、又為何會撞死人，陳男則稱記憶斷片，「我完全沒有印象了」。

▲肇事陳男為酒駕累犯，造成2死悲劇。（圖／記者陳玉翻攝）

▲對於自己為何逆向、車禍又是如何發生？陳男稱自己「完全沒印象」。（圖／記者陳玉翻攝）

對於姪子闖下大禍，陳男伯父也不住搖頭，他表示陳在台中經營檳榔攤多年，日子勉強還過得去，但約10年前卻被診斷罹患口腔癌，自此必須時常回醫院複診、化療，被病痛折磨的苦不堪言、輾轉難眠，因此才會喝酒舒緩疼痛，平時也需靠藥物助眠；先前陳男2度酒駕時，家屬就曾嚴厲勸說，但他就是講不聽，「我們也真的沒辦法！」

如今酒駕奪走2命、一夜撞碎2個家庭，陳男走出警局時步伐蹣跚，面對記者詢問「你撞死2個人你知道嗎？」陳男僅不情願地回了句「對不起啦！」而在陳男移送往台中地檢署複訊後，警方諭知300萬元交保，但他卻籌不出保釋金，法官經審酌後認為陳恐有逃亡之虞，因此改裁定羈押，全案依公共危險、肇事過失致人於死罪法辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▼車禍現場相當驚悚，遭撞機車幾乎成了廢鐵。（圖／記者陳玉翻攝）

▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人。（圖／記者陳玉翻攝）

▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人。（圖／記者陳玉翻攝）

▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人。（圖／記者陳玉翻攝）

ET快訊
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關鍵字：台中,大里,酒駕,男大生,準新娘,獨子,安眠藥

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