宮廟糾紛兩派人馬叫囂　黑衣人強出頭台南警霸氣壓制

▲台南市永康區永大路大灣武龍宮，疑因宮廟內部糾紛，其中有4名黑衣人意圖滋擾現場秩序，被警方當場壓制，霸氣制止可能擴大的脫序混亂場面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區永大路大灣武龍宮，2月13日凌晨舉行拜天公相關典禮時，疑因宮廟內部糾紛，兩派人馬互相叫囂，其中有4名黑衣人意圖滋擾現場秩序，在場指揮的永康分局長戴崇贒，見狀當機立斷，立即下令員警壓制，當場霸氣制止可能擴大的脫序混亂場面，4名男子依社維法裁罰，並約制雙方予以告誡。

台南市永康分局指出，2月13日凌晨0時許，永康區永大路的一處宮廟舉行祭拜天公活動，於祭典欲結束時，突有4名男子現身叫囂，意圖擾亂現場秩序，在場執行安全維護的員警見有狀況，立即出聲制止，並將滋事者迅速控制蹲下在地，過程不到20秒，有效化解衝突。

過程中，在場指揮的永康分局長戴崇贒，拿起麥克風安撫現場其他民眾：「各位信徒，沒事沒事！」，並霸氣地表示：「我是永康分局長，今天神明生，不能讓這些人在這裡亂，全部帶走！」。現場因員警反應迅速，處置得宜，未擴大衍生其他事端。

▲永康分局大灣派出所，將該4名黑衣男子帶返調查，依社會秩序維護法裁罰。

永康分局大灣派出所，將該4名黑衣男子帶返調查，經了解係廟方之糾紛所引起，警方依社會秩序維護法裁罰，並約制雙方予以告誡。