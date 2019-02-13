上將梨穗農損近3百萬　農委會現金救助

▲▼農委會13日派員前往宜蘭三星地區視察災上將梨穗農損情形，並即刻啟動現金救助措施。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭三星鄉上將梨嫁接梨穗的期間，碰上攝氏十多度低溫，及春節期間日夜相差14度的「雙重打擊」，5成以上成「空苞彈」，不開花就無果實可收成，梨農受損，農委會農糧署東區分署，13日派員前往勘災，發現已造成近3百萬元農損，即刻啟動補助措施，符合條件的受災梨農，自 14日起至23日止可申請辦理現金救助。

農委會表示，根據查報資料，至13日止，低溫造成的三星鄉上將梨嫁接梨穗農損，已達292萬1千元，且損害範圍擴及三星鄉、羅東鎮、冬山鄉、大同鄉及五結鄉，因此依法公告上述5鄉鎮為救助地區，只要在區域內梨穗損害率達20%以上者，便可依額度申請每公頃6萬元的現金補助。

宜蘭縣政府表示，高接梨是宜蘭重要的特色水果，全縣種植面積約63公頃，年產值約1至1點5億元，其中以三星鄉為主要產區，佔全縣種植面積68％。

2018年1月底，宜蘭縣因受強烈大陸冷氣團影響，造成高接梨穗損害嚴重。縣府農業處於11日會同花蓮區農業改良場蘭陽分場及農糧署東區分署組成勘災小組進行現地勘查作業，經判定結果確為低溫造成花苞未萌發，只抽葉芽而無花芽，花朵開花異常，果實停滯生長等情形，平均受損率約達5成，尤以黃金梨為甚，約達70至80％，對農民產生嚴重損失。