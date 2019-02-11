談華航罷工　賴香伶：把罷工視為負面是不健康的想法

▲華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

華航罷工事件已進入第4天，勞資雙方11日下午將進行二度協商。勞團出身的台北市勞動局長賴香伶11日受訪呼籲，民航局或交通部應針對機師公會提出的飛行時間、人力配置等問題，提供專業資訊，讓社會各界更了解這行業為什麼會在意在疲勞飛行時的配置人力，而非各說各話或用喊價的；她也說， 罷工發生了就要去面對、正視，不應把罷工或是推動罷工造成別人權益損害就是負面的，這是不健康的想法。

賴香伶受訪時呼籲民航局、交通部，應針對這次機師公會提出來的飛行時間、人力配置等問題，提供專業的資訊跟各國資料，讓社會各界更了解這行業為什麼會在意在疲勞飛行時的配置人力，「這個我相信不是各說各話或各方用喊價的方式，要有一個很專業的評估，包括在風險的評估、身體上面的需要或航班的配備，我相信這是很快可以得到答案的。」

「罷工事件我想各有受影響的層面，只是說在交通運輸方面很多旅客的權益會受到影響。」至於影響很多旅客權益，賴香伶說，這次事件也要從中要構思一些因應的做法，是不是可以在各方的權責之下去檢視，過去沒有發生過，但已經發生了就要去面對正視，「我認為不應該把罷工或是推動罷工這件事情，好像造成別人權益就是負面的，這是不健康的想法。」

媒體也問到，此次罷工事件逐漸因為外界對飛航產業的不理解，被扭曲罷工原意，賴香伶認為，交通部現在的因應或是協助，很多資訊都導向在飛行航班、人力配置問題，如果是說工時管理、人力配置或是在國際相關法規的規範，資訊更透明也好，「雙方對於人力配置的問題能夠及早跟社會各界做說明，我認為協商並不會受阻。」

賴香伶直言，也許是雙方信任關係不足，但在罷工前很多勞資關係都是相對緊張，也許在過程中會有很多的插曲，大家都是非常成熟的專業者跟管理團隊，應有能力把一些情緒性的部分降低；賴說，華航是國家門面，政府也持有相當股份，「這樣的飛行專業環境要求，我認為是可以得到國人的支持。反而只是說穿節期間造成不便，一下子的情緒大家可能不能理解，可是大家一錠是支持這樣的部分。」