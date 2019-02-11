蔡英文談華航機師罷工：提出3大基本態度、達成3大目標

▲2019大陸台商春節聯誼酒會，蔡英文針對華航罷工發表談話。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對華航機師罷工事件持續延燒，嚴重影響華航營運，總統蔡英文11日上午在出席「2019大陸台商春節聯誼活動」之前首次發表談話，提出3大態度「誠心溝通」、「理性對話」、「互利三贏」，並期望達成3大目標，分別是：確保旅客權益、保障勞工福祉，以及華航永續經營。

回顧2016年，蔡英文準備首次出訪友邦前夕，華航空服員發動罷工行動，當時她在出發前的機場講話時，特別強調會整頓華航，重新擦亮華航招牌，「如果不是忍無可忍，沒有一個空服員會走向罷工」。

▼總統蔡英文針對華航罷工，提出3大基本態度，期望達成3大目標。（圖／蔡英文臉書）



不過2年之後的今天，桃園市機師職業工會華航分會，在勞資協商破裂之後，發動首次的機師罷工行動；由於在農曆年期間，嚴重影響營運，正反聲音接踵而出。對此，蔡英文利用農曆年後，開工第一天，出席「2019大陸台商春節聯誼活動」之前，在場外向媒體發表簡短的談話。

蔡英文在談話中指出，行政團隊都緊盯這個案件的處理過程，跟行政院蘇貞昌都非常關注；而下午要進行協商，雖然意見難免分歧，但她希望大家能夠誠心坐下來好好協商，創造三贏，讓華航經營可以更好，讓勞方的福祉可以得到保障，旅客的權益可以得到保障。

蔡英文強調，她相信勞資雙方和許多常搭乘華航的旅客，都對華航有一份感情，華航也負擔了很多的使命，所以這個時候，非常期待勞資雙方坐下來協商，相信是社會的共同期待。

隨後蔡英文也透過臉書，條列式整理出她對於華航罷工事件的3大態度，分別是：「誠心溝通」、「理性對話」、「互利三贏」，期望達到確保旅客權益，保障勞工福祉，以及華航永續經營。

▲2019大陸台商春節聯誼酒會，蔡英文針對華航罷工發表談話。（圖／記者湯興漢攝，下同）