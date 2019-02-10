初6放假交通不打結　宜警疏導行車更安全

▲▼宜蘭10日6時至12時頭城、新頭城（宜4）、宜蘭、羅東、蘇澳交流道交通狀況正常，各風景區車流也是順暢。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

10日為春節連假最後1天（初6），民眾關心交通狀況，宜蘭縣警局表示，經交通警察隊應變中心及各分局查看路況，自10日6時至12時頭城、新頭城（宜4）、宜蘭、羅東、蘇澳交流道交通狀況正常，各風景區車流也是順暢。

宜蘭縣警局說，交通部高速公路局預估10日國道總延車公里為105百萬車公里（為平日87百萬車公里的1點2倍），相關疏導措施包括：14至21時國5蘇澳至頭城北上高乘載管制、單一費率、深夜0至5時暫停收費、開放路肩等。

另該局預判宜縣內10日壅塞路段為國5北上頭城至坪林路段，建議北上用路人儘量提早出發，國5北返部分，建議白天時段可改走台9線從坪林進入國5避開壅塞路段繼續北行。並請保持耐心排隊勿「插入連貫車隊」，違者警方會依道路交通管理處罰條例45條第1項第五款處新臺幣600元以上1千800元以下罰鍰。

該局也呼籲民眾多加利用公共運輸，如要自行開車上路，請務必養足精神做好車輛保養，避免疲勞駕駛並注意行車安全，並多遵循國道分流原則，以利整體行車順暢。