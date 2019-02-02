林佳龍視察宜蘭春節疏運　請民眾app掌握行車資訊

▲▼交通部長林佳龍上午視察蘇花改交管中心了解車流情形，並擔任「一日隧道廣播員」，而對於國5、蘇花路廊交通順暢，他認為宣導達一定成效（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

連假首日，交通部長林佳龍2日上午，視察公路總局四區工程處交控中心，了解春節連假返鄉車流情形，對於連假首日國道5號及蘇花改路段交通大致順暢，認為宣導有成效，且用路人有充足時間分流返鄉，林佳龍除了擔任「一日隧道廣播員」，更呼籲用路人可透過相關路況app掌握行車資訊。

交通部長林佳龍2日上午在宜蘭表示，春節9天連假，全國交通疏運方面，交通部已做好規劃，盼用路人能掌握資訊，維持交通暢順，且也可透過1968、幸福公路及相關即時影像等app工具，方便取得了解路況，以選擇最適合自己的行車動線、時段。



林佳龍連假首日就先前往公路總局、高速公路局坪林交控中心及四區工程處蘇花改交管中心視察，林佳龍指出，國道5號、蘇花改返鄉、出遊人潮多，負荷量大，相對台灣西側，塞車情況較嚴重，這幾年已大幅改善而。

而他2日上午視察，交通狀況大致順暢，認為是宣導有達到一定成效。且除夕、大年初一，是在連假第3、4天，民眾可以分流，選擇不是尖峰時間返鄉，間接讓疏運壓力減輕許多。



至於對蘇花路廊蘇花改蘇澳至東澳段的最大容許流量為每小時900輛次，之後銜接東澳至南澳未改善山區路段，流量僅700輛次，恐造成塞車回堵，林佳龍說，將請公路總局提相關改善計畫及工程建設，做好配套，加速完成。