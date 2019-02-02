宜蘭衛生局教防疫12招　健康好過年

▲▼春節連續假，宜蘭衛生局呼籲民眾，落實防疫12招，降低病毒侵襲及傳播的機會，健健康康過好年。（圖／宜蘭衛生局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

春節連續假期到來，是親友團聚出遊享受歡樂氣氛的好時光，也是流感、腸病毒、腸胃炎等疾病傳播的好時機，宜蘭衛生局呼籲民眾，落實防疫12招，降低病毒侵襲及傳播的機會，健健康康過好年。

宜蘭衛生局表示，防疫12招是從洗手做起， 1勤洗手。2咳嗽戴口罩。3按時打疫苗。4生病在家休息。5預防登革熱、消除病媒孳生源。6做好防蚊措施。7吃熟食、喝開水。8咳二週、快驗痰。9避免接觸禽鳥。10安全性行為、避免染愛滋。11生病速就醫。12.有疑問、1922問防疫。

衛生局指出，長達9天的春節假期，民眾出國旅遊機會增加，全球各地仍有各式傳染病疫情，如目前北半球整體流感疫情持續上升，鄰近我國之日本、香港、中國大陸及新加坡疫情處高峰，麻疹國際疫情也較往年嚴峻；民眾出國前可先至疾管署全球資訊網「國際旅遊與健康」網頁查詢當地疫情，並於出發前先至國內旅遊醫學門診合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢、疫苗接種及預防用藥等評估，保障旅途健康。

衛生局局長徐迺維提醒，民眾旅遊期間，應留意飲食安全及落實正確勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節及防蚊措施等良好個人衛生習慣，確實做好防疫12招，維持個人衛生防護，降低感染疫病的風險；返國後如有不適症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊及飲食史，以及時診斷治療。民眾如有疑問可撥打防疫諮詢專線9357011，或免付費防疫專線1922。