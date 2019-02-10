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當兵同梯都是「8+9、國中兵」！過來人驚喊：比起OO，他們才是朋友

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▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

▲當兵是許多台灣男人共同的回憶。（示意圖／陸軍司令部）

網搜小組／綜合報導

當兵是很多台灣男人深刻回憶，許多男生在入伍前，都會詢問身邊當過兵的人、或上網爬文要注意什麼。一名男網友貼文，說以他的入伍日期來看，整梯感覺都是8+9和國中兵，爬文後對未來4個月已不抱希望。沒想到，不少過來人紛紛大喊「進去你就知道8+9其實很可愛」、「8+9不害人，高知識份子耍心機」。

一名男網友在PTT的Militarylife板發文「當兵怎麼跟國中兵還有8+9相處？」指出以他的入伍日期來看，應該整梯新兵都是8+9和國中兵，讓他對未來的4個月已經不抱希望，「有沒有人可以分享一下，這種時候怎麼做才能安然度過？不怎麼想跟人家起衝突」，且爬了一堆國中兵的文章後，他更心煩意亂。

沒想到，不少人直呼8+9兵一點都不可怕「他們說什麼就附和，附和個兩次就把你當兄弟了」、「進去你就知道8+9其實很可愛，反而有些高學歷的兵會整死你，真心不騙」、「其實學歷高的更難相處，毛一堆，反而學歷沒這麼高的8+9很好相處」、「給你一句：仗義多為屠狗輩，負心皆是讀書」、「8+9很直，跟他直來直往處理，有時候他反而還會幫助你」、「多跟8+9稱兄道弟，他們會幫你擋掉不少麻煩」。

還有人說，難搞的不是8+9兵，而是天兵，「難搞的是天兵，天兵跟學歷其實無關」、「不要遇到天兵跟盧洨的就好」、「尤其是媽寶草莓兵」、「我遇過的天兵都是高學歷的」、「8+9還比較好相處，剛下部隊的時候，剛好碰到一群快要退的碩士+大學生，那1個月被這群待退的整的有夠慘」。

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關鍵字：當兵,8+9,國中兵,PTT

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