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快訊／國3竹南路段塞爆！「時速跌剩27」網崩潰：大家想的都一樣

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▲▼國3竹南路段塞爆！「時速跌剩27」網崩潰：大家想的都一樣。（圖／爆料公社）

▲國3竹南路段塞爆，時速跌剩27。（圖／爆料公社）

生活中心／綜合報導

國道3號西濱、竹南路段車流量塞爆，時速一度跌剩27，讓許多用路人叫苦連天。有網友在臉書貼出空拍影片，表示現在北返車潮滿滿都是車，結果意外釣出許多苦主回應。

根據高公局即時路況，可以見到西濱-竹南段時速最低只有27，其次是寶山-新竹系統也慘不忍睹，時速只有28，附近路段則維持在40至60之間，讓許多駕駛完全笑不出來。

▲▼國3竹南路段塞爆！「時速跌剩27」網崩潰：大家想的都一樣。（圖／高公局）

▲路段時速慘不忍睹。（圖／高公局）

許多網友看完後，紛紛留言表示：「台中到汐止，開了5個多小時」、「7:30從台中開到七堵已經12:00⋯⋯累死了」、「今年真的比往年塞的更厲害」、「今年破紀錄，1點半高雄出發到桃園剛好9個小時」、「從嘉義開到台北快6個半小時」、「還好沒南下」、「真的超熱鬧，開在路上一點都不孤單」、「國道百萬夜景」。

有網友點出關鍵，推測是群眾預期心理造成：「剛才姑姑說，等等11點再出發北上，就會比較沒車了。結果大家的想法都一樣...」掀起熱議。

今年春節連假長達9天，高公局規劃年節期間國道疏運措施，其中2月2日至10日，每日0至5時國道全線暫停收費。事實上，高公局交管組組長卓明君2日曾預測，初三初四則是北返車流量最大的時候，雙向最大量為初三，可能再創新高，雙向估140百萬車公里。反而2/10收假日，預估民眾已分流準備回到崗位，整體交通量估不會造成壅塞。

高公局副局長吳木富建議，北返車輛想避開塞車有2選擇，第一，在初三四上午就出發北上；另外，就是避開初四北上高峰。根據經驗，長假期的後兩天交通量會比較低，因為民眾多會選擇提早回來返回工作崗位，所以用路人可以等到初五六再往北會比較不塞。

▲▼國3竹南路段塞爆！「時速跌剩27」網崩潰：大家想的都一樣。（圖／爆料公社）

▲▼國3竹南路段塞爆！「時速跌剩27」網崩潰：大家想的都一樣。（圖／爆料公社）

▲▼2019春節國道疏運。（圖／交通部）

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關鍵字：國3,塞車,國道,北返車潮

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