店員神解密！看到超商「透明簾」別拿飲料　網驚：長知識了

▲超商飲料架上選擇豐富。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

炎熱的夏天到超商購買冰涼飲料既方便又解渴，不過一般門市的開放式冰箱，幾乎不會拉下簾子，但要是遇到這種狀況，你知道是什麼意思嗎？對此，有超商店員就解密了這種狀況，讓網友看了都驚呼，「原來如此呀！這真的長知識了！」。

日前有名超商店員在臉書社團「爆廢公社二館」PO文說，從事的超商門市因為碰到冰箱壞掉，所以忙著把架上的飲料收起來，避免客人買到，只是沒想到有消費者竟然也跟著他搶飲料，還直接把手伸進去透明簾子內，甚至拿走裝在物流箱內的飲料，讓他感到相當不解。

「這些都退冰了，如果你要你就拿吧！」店員感到相當錯愕說，「我只是覺得如果我是客人看到簾子拉下來我就不會拿了，所以很好奇為什麼有些人就還會伸手進去拿？早上還沒撤飲料，還有人伸手拿到簾子整個彈上來，受傷了怎麼辦呢？」。

▲超商店員解釋看到透明簾千萬別拿飲料。（圖／取自爆廢公社二館）

店員強調，並不是不希望顧客拿飲料，只是擔心若保鮮不足，客人吃了會出問題。而該PO文引發網友熱議紛紛直呼，「以為是為了保冷刻意設計的」、「天啊！一直都不知道是因為這樣」、「以為是保冷+ 1 」、「我以為…是因為天氣太熱，加個簾子才不會冷度一直跑掉 」、「我也不知道放簾子是故障！我以為是省電欸」、「不是天氣太熱，加個簾子嗎」 、「我一直都以為是為了保冷刻意設計的耶～」。

另也有網友表示，若是因為保鮮度的問題才拉下簾子，那門市應該要張貼字條告知才對，「老實說，誰知道啊！建議簾子上可以寫請勿拿取。」對此，原PO則回覆說，「其實飲料沒壞我們也不能阻止人家拿啦～哈哈！所以才趕快收起來，不然簾子彈起來傷到人就糟了。」。

其中，還有其他超商店員也跳出來解釋，「簾子是機台本身就有，有的店沒24h營業，關店時會拉簾子保冷跟省電。」、「這種機台叫open case，顧名思義就是開放式的冰箱，營業中是不可能擋起來的，所以看到有擋起來，不管是啥擋的就是冰箱不正常了，不過當然這是只有當過店員才知道啦！」