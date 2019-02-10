買眼罩忘付錢！她曝防盜門「沒逼逼」　店員吐實情：非每件商品都有效

▲ 寶雅門口都有設置防盜門 。（圖／翻攝自google map）

網搜小組／綜合報導

各大藥妝店和賣場的門口通常都會設置「防盜門」，防止商品被偷竊。不過日前就有網友發文表示，自己迷糊之中忘記結帳就走出去，但是防盜門卻沒有發出「逼逼」的聲響，讓她質疑這個裝置的作用。對此店員們都表示「並不是每個商品都有被『防盜』」，關鍵在於有沒有員工手工貼上的磁條。

一位網友在PTT「女孩板」上發文表示，日前因為期末考周太操勞，加上室友都開著燈打電腦到天亮，因此已經好幾天睡不好，決定到寶雅買個眼罩應急一下。她透露，由於當時精神狀況不是很好，昏昏沉沉加上忘東忘西的個性，竟然就直接拿著眼罩走出店門，準備騎車時才發現自己忘記結帳，趕快衝回去櫃台付錢。

原po表示，神奇的是，店員發現她從門外近來結帳也不覺得奇怪，「到底是到底是佛系店員狂，還是寶雅防盜比較狂？」

▲賣場裡非每件商品都有被防盜。（圖／資料照）

不過其實並非每件商品經過防盜門都會發出警示，曾在寶雅工作過的店員表示，商品上要有磁條或是磁扣才有用，通常都是由他們手工貼上，且在化妝品或是其他單價較高的物品上比較常見；結帳後經過消磁，才能夠安靜地通過防盜門。

貼文一出，鄉民們也分享自己的經驗，「之前結帳時還想說店員為甚麼要一直拿我買的東西磨桌子」、「有次誠品翻書翻一翻防盜小紙片掉我包包害我被逼逼，但等很久店員也沒來找我」，也有人說自己每次進出藥妝店都會「逼逼」，都被誤以為偷東西，過了好久之後才發現原來是當初買的東西沒被消磁，放在包包裡導致進出就會發出警示。

其他網友則表示，「防君子不防小人，只有有些東西才會嗶」、「其實很多店根本沒防盜措施，只是寧可信其有的概念。你這麼講出來感覺寶雅失竊率會上升啊」。

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