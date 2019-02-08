好市多網傳必買「四大天王」！還有史上最超值神物　網讚：願意繳會費

▲好市多每到假日總是擠滿人潮。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

好市多從1996年進軍台灣市場以來，一直都深受台灣人喜愛，目前在全台已有13家分店，會員人數預估超過300萬人，每逢新店開幕總是吸引爆滿人潮，甚至每年在台灣創下數百億業績。然而，賣場內到底有哪些商品是必買呢？針對此提問，引發無數網友熱議，甚至意外爆出「史上最超值神物」，讓網友驚歎不已。

有網友在PTT上表示，自己去Costco時最喜歡買藍莓馬芬跟牛奶，有時候也會買雞胸肉和其他生活用品，並發問說，「相信大家一定都去過Costco，大家去Costco最喜歡買什麼呢？大家去Costco什麼是必買的？可以推薦給肥肥我嗎？感激不盡」。

針對此提問，引起不少網友迴響，其中最多人推薦「四大天王」必買，分別是沙拉、牛奶、雞肉、牛肉等，「三個～沙拉、雞蛋、牛奶」、「凱薩沙拉」、「凱撒雞肉沙拉」、「家人很愛買凱撒雞肉沙拉，是健身的好夥伴」、「牛奶，牛肉」、「 雞胸肉，雞腿肉」、「有蝦子的沙拉、牛奶、雞胸肉」、「只喜歡雞肉沙拉！」。

除了必買「四大天王」外，另有網友推薦其他商品也很值得購買，「曾拌麵、鮭魚生魚片、狗飼料」、「尿布、寶寶衣服、玩具、牛排、牛奶、蝦仁」、「濾掛咖啡、牛小排、衛生紙」、「花（初一十五拜拜用），烤雞，蘿美生菜，透抽，羊肉」、「我買鱈魚香絲的錢加起來應該超過1萬了」、「牛奶、烤雞、牛肉、雞塊、隱形眼鏡每次必買！書籍折扣蠻多可以去看看有沒有有興趣的，然後冬天必買酸菜白肉鍋底（盒裝那種）」。

另外，賣場熟食販賣區部分也是有不少商品獲得喜愛，「熱狗+飲料」、「牛肉捲必吃」、「熟食的烤雞跟辣雞翅也好好吃」、「在此推薦我最喜歡的東西吉拿棒！！！！大家一定要買」、「墨西哥辣翅」、「熱狗」。其中，還有網友開玩笑表示去好市多只為了能狂試吃，「我都是去試吃的」、「狂試吃」。

另外，好市多還有款神物可是被許多消費者喜愛，甚至還有網友稱呼它是好市多最超值商品，甚至還可以為了買而繼續繳年費，其為橘色包裝的ARM&HAMMER小蘇打粉，一包重達6.12公斤，售價245元，CP值很高。「+1，為了它我也可以續約」、「好用+n」、「真的超好用也超萬用」、「這包也是我們家的常備品」。