綠茶婊Top5星座！　這閨蜜會「半夜爬上妳的男友床」

▲談戀愛最不想碰到綠茶婊。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

愛情總是讓人委屈，遇到小三、綠茶婊更是讓人恨之入骨，快來看看哪些星座女生內建的靈魂常常「只想到自己」。網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》幫你揪出5大集矯情、心機於一身的星座！

第5名「天蠍女」

以假面聞名、心機稱霸星座界的她們，標準腹黑、嫉妒心強，見不得別人好，所以內心常常盤算著你想像不到的報復、奪權、爭寵計畫。此外由於性格沈穩，表面對著你笑，事實上尾巴的毒針早已瞄準你，很多人剛遭到攻擊時還搞不清楚狀況，只知道自己已經受到傷害，當然此時的天蠍女內心只會閃過「你自找的」念頭。

第4名「處女座」

非常擅長做表面的她們機關算盡，禮數也依舊周到，不會讓你有詬病的機會。不僅如此處女座女生的手段也相當多，不論是裝善良，還是裝可憐，都能拿捏得相當好，並在對的時候進攻達到目的，在獵物到手後也可以用合理的理由去解釋。

第3名「雙魚座」

很會裝傻很會用無辜身份來強取豪奪的她們，最厲害的是「我沒搞曖昧只是男性朋友多」，要跟她們對戰臉皮就得夠厚，否則怎麼輸的都不知道。她們還有一個恐怖的變態心理，就是勾引別人男人只是為證明自己的女性魅力！

第2名「射手座」

被罵綠茶婊就跟誇獎她們漂亮、有個性一樣的，對她們完全構成不了傷害。與其說射手女婊度驚人，不如說就是堅持白目做自己，就算男生有女友也毫不避嫌，也因為如此讓許多女生覺得射手女是婊中之婊。

第1名「雙子座」

完全專業綠茶婊的她們打從心裡討厭失敗的感覺，所以對方有女友又怎樣，搶到後閃人也是一種過癮的感覺。再加上她們內心有著雙重人格與天生的演技派，絕對有辦法同時讓你覺得她是世上最棒的閨蜜，然後半夜偷偷勾搭你男人，甚至爬上床、佔有你的位置。