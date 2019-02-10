旗津烤鳳螺一盤500「全家被當盤子騙」！網求韓國瑜制裁　店家暴怒打臉

▲爆料旗津烤鳳螺一盤500「全家被當盤子騙」！網友跪求韓國瑜制裁。（圖／翻攝「韓國瑜鐵粉後援會」臉書）



地方中心／高雄報導

高雄愛河燈會9日初五開幕，一旁的「金銀財寶夜市」被封為「國瑜夜市」，上百攤位搶位發過年財，從早上開始就塞爆，未料卻爆出宰客事件！有韓粉7日初三到旗津用餐被當「盤子」，PO文指控烤鳳螺一盤要價500元，鳳螺卻只有2個花生米大，當場傻眼覺得被騙。文章引發眾怒，網友要求公布店家，甚至要市長韓國瑜出手「殺一儆百」，未料慘遭店家打臉反擊。

金銀財寶夜市9日下午2時開張，吸引大批遊客到場，香腸攤再度打造4000條香腸瀑布，杏仁哥也準備了3000杯杏仁茶要搶發過年財，從下午開始就開始人潮爆滿，韓國瑜手捧素還真主持開幕典禮表示，「雖然過程酸言酸語，天上有銀河，地上有金何，高雄有金銀河，大家發大財。」不少韓粉感嘆大讚「今年高雄燈會好像變全國性燈會了，韓市長你厲害！」

然而，網路上卻發生消費糾紛，一名邱姓網友8日深夜10時許發文指控，自己為了支持韓市長，6日初二邀好友大小10人同遊高雄，先到美濃摘番茄，再逛旗山老街，晚上夜宿六龜，隔天初三拉車到鼓山前往旗津時，中午隨便找了一間「旗津海產店」用餐，未料點9道菜，其中一道烤鳳螺「真的讓我們很傻眼，平均大約2個花生米大小，最離譜的是最小的就一個花生米大，一斤600元，一盤要價500元。」

▲客控鳳螺「花生米大小」，店家暴怒打臉：500元只有那幾顆嗎？（圖／翻攝「韓國瑜鐵粉後援會」臉書）



原PO稱，當時結帳還特地問老闆，外面展示的鳳螺比上桌的小顆，對方竟回「你又沒有說，沒說就照我們的處理了！」且生意很好卻沒有開立統一發票，讓他們一家人覺得離譜，像被當盤子欺騙，因此決定將照片和過程PO上網，並公布惡質店家，最後還附上自己的聯絡資訊。照片中，他在個人餐盤中擺了11顆鳳螺，一旁還放了開瓶器比對，紅圈圈起的鳳螺尺寸明顯小號許多。

發文引發爭議，網友激憤留言痛罵「真的超級貴，以後先問清楚價錢再消費，太貴的自然會被淘汰」、「公布店家」、「請商家自愛」、「要制裁！」甚至認為高雄店家曲解市長美意「台灣人坑殺台灣人、陸客，希望市長殺一儆百來維持價位標準，別讓老鼠屎壞了一鍋粥！」不過也有人質疑，原PO餐盤並未維持原狀，應該公布實際多大盤的照片，「別用個人小碟子誤導」、「污名化高雄商家」。

對此，店家受訪時氣炸反駁，過年期間並沒有漲價，自家鳳螺都是野生的，沒分大小，鳳螺一樣一斤600元，出菜時就是秤重賣，若客人想吃大的，點才時以先講好選大顆的，對方只拍了分享盤的照片「真的不公平！」還有人在原PO文下留言痛批「請問500元只有那幾顆嗎？若是林北席開一千桌招待」、「廚師去池子撈上來煮熟，不可能沒有大小差別好嗎」、「我們店家名譽被你短短幾個字全毀了」，但原PO仍堅稱「是整盤都這麼小顆」。

▼高雄愛河燈會、金銀河夜市備受矚目，市長韓國瑜登場開幕。（圖／高雄市政府）

