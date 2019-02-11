動員「三山」韓國瑜該報恩了？王金平：每個人都期待他的幫忙

▲《POP搶先爆》邀請前立法院長王金平接受主持人黃光芹專訪。（圖／POP Radio提供）

記者羅婉庭／台北報導

前立法院長準備在適當的時機點宣布參選總統，而高雄市長韓國瑜被視為國民黨的王牌，是否該為王動員三山造勢動員做些回饋，王金平受訪表示「每個人都需要且期待他的幫忙」，但也認為「不能說幫過他一點點忙，就要他的回饋」。

王金平接受《POP搶先爆》專訪表示與韓國瑜的互動自然「是心意相通」。也提到在韓國瑜擔任高雄市黨部主委時，韓已經多次到家中商討提名事項，認為與韓國瑜是自然的互動、坦誠交換意見；他說，韓國瑜自己提過幾次「要把（高雄）市政搞好」，他認為韓國瑜不會去碰總統、副手的事。王金平稱韓國瑜「有他自己的大智慧，會做最好的選擇」。

王金平表示，對於參選意願「時間是最後的考量」，但已經快成熟了，預計將於３月「選擇個大吉大利的日子」公布。他強調，目前組織動員架構大致完成，在陸海空的部署也已逐步完成。對於自己在網路聲量的表現，「應該有漸漸上揚」。

主持人黃光芹問到「是否視為朱王對決」，王金平則表示「吳主席也相當有實力」，但當黃光芹再問吳敦義是否參選？王金平表示不清楚他會不會參選，且稱吳敦義任行政院長時做得很好，如果有意願當然是個強勁的候選人。在問到馬英九會否參選？王金平則直說「這我不清楚」。

被問到柯文哲參選機率？王金平表示柯應該也在積極準備評估，但他不好談，柯文哲是否有意參選，王金平要黃光芹去請教柯。國民黨內推出候選人機制尚未定案，王金平表示無論是全民調或37制，他都尊重黨中央。

王金平也在節目中透露，上屆國民黨提名總統候選人時，時任黨主席朱立倫曾找他5、6次，希望由他角逐總統參選。王金平則提出建議，應在換柱後藉由黨中央召開中常會，由黨內大佬同意且共同推薦參選。沒想到當中常會召開後，卻是由朱立倫披掛上陣。

這次大選是否會王朱配？王表示，各方面期待都有，這時是兄弟登山各自努力，依黨內機制競選。