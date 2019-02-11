20個關於韓國瑜、郭台銘的特徵　沈富雄：高度番薯化的芋仔

▲沈富雄稱韓國瑜、郭台銘有20個相似之處。（合成圖／記者宋德威攝、翻攝自郭台銘臉書直播）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後，鴻海董事長郭台銘就承諾要砸500萬買高雄農漁產品，為韓國瑜上任後的第一個大紅包，而兩人發言犀利屢登媒體版面；對此，前民進黨立委沈富雄11日在臉書列出20項特徵，並稱兩人有很多地方相似，是「兩個高度番薯化的芋仔」。

沈富雄表示，韓國瑜、郭台銘在政壇與商場各領風騷，但仔細檢視，兩人其實有很多地方極其相似，如下：

(1)品種：薯非薯、芋非芋，是徹底蕃薯化的芋仔。

(2)婚姻：元配、續弦，現役夫人都是本省人。

(3)統獨：統不統、獨不獨，台派對他倆愛不起、恨不得，心中有除不盡的千千結。

(4)人脈：橫跨地域、派系、階級、族群、語言及文化。

(5)學歷：平平。

(6)求學過程：會玩會混，不是好學生。

(7)英文程度：足以應付演講、能與外人交談。

(8)ＩＱ：？？？，但不會低，也不是某人常掛嘴邊的158。

(9)ＥＱ：絶佳。

(10)生活享受：不奢，發跡前所用的桌、椅、床鋪均極簡樸。

(11)樂觀向上：郭董給股民、韓總給選民帶來「有夢最美、希望相隨」。

(12)對待妻女：溫暖、貼心。

(13)妻女：亮麗不囂張。

(14)得意時：開疆闢土、勢如破竹。

(15)挫折時：逆境求生、快速修正。

(16)情緒：敢愛敢恨（韓自述），父母不壓抑，自己求解放。

(17)工作耐力：日理萬機，不露疲態，超級工作狂。

(18)適性適所：商場、政壇各領風騷，如角色易位，將大為遜色。

(19)國際能見度：郭是見過川普及習近平的唯一台灣人，韓如當選總統，則無此機遇，但能見度已不求自來。

(20)處理中、美、台三角關係：郭是高手，韓恐亦不差。