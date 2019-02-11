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人非鐵打的！挺韓國瑜去峇里島度假　陳水扁：不要像陳菊

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▲▼前總統陳水扁。（圖／翻攝自YonGe Chen）

▲前總統陳水扁。（圖／翻攝自YonGe Chen臉書影片）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在農曆春節帶一家人到峇里島放鬆度假，遭到前市長陳菊幕僚陳瓊華發文砲轟「新手市長就這樣放下一個城市」，在網路上引發熱烈討論。針對此事，前總統陳水扁11日公開力挺韓國瑜，認為人不是鐵打的，市長應休假再出發，不要像陳菊擔任12年市長，因爲「放不下」而放棄出國旅遊。

陳水扁透過臉書「新勇哥物語」表示，大家必須思考，當一個市長，難道不能度假嗎？韓國瑜未來4年任期不可能輕鬆，所以利用較長時間的農曆過年，以及較少公務在身的時機點跟家人一同出國度假，讓職務交給副市長代理，就沒有懸念的出國，「放得下是正確的」，因為人不是鐵打的，是肉做的，「相信充電、加油，都是有必要的事情」。

關於韓國瑜選前打出「拚經濟」，卻在當選後出國度假，引爆部分網友反彈，陳水扁說，一般人都需要休息，不論是在國內或是國外，為什麼市長出國就要被批評？留在國內才叫好市長？這是每個人的選擇，沒有對與錯，不能說拚觀光就禁止出國。

陳水扁認為，「沒有你不行」的這種想法會破壞制度，不然為什麼要有職務代理人、代理市長等職務安排？自覺「沒有你不行」，每件事情都要親自處理，那職務安排就成了很大的浪費。像陀螺那樣的首長，沒時間思考下一步該怎麼走，是絕對不行的，自己支持韓國瑜過年出國度假，「放不下、不敢出國，反而應該考慮考慮」。

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關鍵字：陳水扁,阿扁,韓國瑜,陳菊

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