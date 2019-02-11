廁所驚見反韓貼紙！　韓國瑜嚇一跳：正好是兒子的名字

地方中心／高雄報導

有民眾在高雄百貨公司拍下廁所內貼著一張紙條 ，內容提到「韓天不倒，高雄不會好」，還有高雄前鎮高中學聯會，引發討論。對此，前鎮高中學聯會聲明，絕非本會所製作也絕非本會張貼，保留法律追訴權。而高雄市長韓國瑜得知此紙條也嚇一跳地說，「正好是兒子的名字，聽到也嚇一跳，我想這是小學生、高中生惡作劇，寧願這樣去想，不會有什麼惡意」。

▲高雄市府11日舉行新春團拜 。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲廁所出現反韓貼紙。（圖／翻攝自前鎮高中學聯會臉書粉絲專頁）

韓國瑜進一步表示，相信團隊對高雄市的投入，大家有目共睹，沒有私心，都是為了城市好，久而久之大家就會感受到，未來看高雄市、執政團隊，希望跳脫一人一島、一個派系，或是舊有固定觀念，能跳脫出來來看，看新團隊一心一意為高雄打拚，然後這些負面性思維會降低。

另外，韓國瑜預計24至27日到新加坡、馬來西亞出訪，行程內容也被曝光，他則是回應，除了原預計商業會談，也希望能見到更高層次的人員，推銷一下高雄，讓他們對高雄有更多了解，身為市長、市府團隊只要有任何時間，行銷高雄市非常重要，且也不是一次高層見面就能有量化結果，這都言之過早，因為行銷推銷高雄市必須不停去做，點點滴滴去做，長期累積成效，因此一次性見面沒有把握有多少商業機會、投資機會，可是他相信不停真誠去做，加上高雄市全力配合，時間久了一定會有效果。

韓國瑜也提到，大年初三人流量創新高，相當感謝大家來高雄旅遊，一定會把工作做更好，團隊一定要引領高雄往前發展，不能作為絆腳石，由市府率先來做，接著士農工商一起進來、往前進步，未來也歡迎大家多多來旅遊、考察高雄投資環境。

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