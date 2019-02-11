韓國瑜訪星馬傳將與吉隆坡市長會面　韓證實：努力行銷高雄！

▲韓國瑜證實將與星馬高層會面。（圖／記者宋德威攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜預計於本月底赴新加坡、馬來西亞出訪，與當地相關業者簽訂商業合作契約，行銷高雄的農漁產品，另外也將與馬來西亞農業部部長、吉隆坡市長會面。韓國瑜表示，一次性與高層見面沒有把握有多少機會，但行銷高雄非常重要，必須不停去做，長期累積成效，時間久了就會有結果。

「高雄市政府108年赴東南亞新馬地區超市交流暨簽訂合作契約計畫行程表」11日曝光，韓國瑜表示，此次行程主要是與當地相關業者簽訂商業合作契約，希望把高雄的農漁產品很穩定的賣出去。

▲韓國瑜證實將與星馬高層會面。（圖／記者賴君欣攝）

另外也傳出韓國瑜24日將與馬來西亞農業部長會面，晚上由吉隆坡市長設宴歡迎；25日在吉隆坡Aloft KL Sentra與Euro-atlantic簽約及用餐；26日、27日在新加坡與NTUC fairprice昇菘超市簽約並舉辦高雄觀光行銷記者會，27日下午18:25自新加坡搭乘華航CI 758航班返回高雄。

韓國瑜上午出席高市府四維行政中心新春團拜受訪時證實此事，他表示市府團隊只要有任何時間，行銷高雄市非常重要，且也不是一次高層見面就能有量化結果，這都言之過早，因為行銷推銷高雄市必須不停去做，點點滴滴去做，長期累積成效，因此一次性見面沒有把握有多少商業機會、投資機會，可是他相信不停真誠去做，加上高雄市全力配合，時間久了一定會有效果。

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