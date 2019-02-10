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寒風中訓練太冷讓他得傷寒！非洲士兵控英國防部　要討600萬當賠償金

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▲▼（圖／翻攝自推特／KemiFilaniBlog）

▲麥可。（圖／翻攝自推特／KemiFilaniBlog

國際中心／綜合報導

非洲一名36歲的士兵麥可（Michael Asiamah）2016年時在英國軍隊服役，不過卻因為長達18個小時的時間內，在沒有配戴手套、冬襪和軍靴等裝備下，於寒冷的天氣內持續運動，導致他的身體感到麻木和痛苦，更因此患上了「與寒冷有關」的情況；現在麥可要向英國國防部提起告訴，並要求15萬英鎊（約600萬台幣）的賠償金。

跟據外媒報導，麥可在迦納出生，曾於英國副總司令服役過，他說儘管生活在加勒比海的黑人，會比非洲裔的黑人更怕冷，更容易受到凍傷，不過一場在2016年時所執行的演習訓練，卻讓他不幸感冒受傷寒。

麥可說，儘管他曾經向軍隊表示自己對冷很敏感，也很容易生病，不過他在2016年3月時於一場時間為凌晨到午夜的演習當中，因為上司沒有提醒他要戴手套、冬襪跟靴子等套裝，導致他在感受到寒冷的情況下，持續進行訓練，最後身體凍傷而生；而麥可更說，現在的他若是在外面溫度低於15度以下的時候出門，身體得狀況會惡化。

報導中指出，麥可在法庭上引用了一項2009年的研究，該研究稱，在英國士兵當中，其他的軍人因寒冷天氣受到傷害的機率，比起白人軍人高出30%；根據英國國防部的非凍傷性傷害行義規定，遭受凍傷的人應該要被立即撤離。

對此，英國陸軍官員認為，麥可在訓練時獲得了適當的服裝，並且打算對這名前士兵的控告提出異議。

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關鍵字：黑人,,凍傷,英國,非洲

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